Musa Özuğurlu: Hizbullah beklenenden daha dirençli çıktı

“İsrail ateşkesin başarılı olmasını istemiyor çünkü hedeflerine ulaşabilmiş değiller. İsrail açısından tam bir başarısızlık söz konusu. İran ve ABD arasında ateşkes istemiyor. Hemen yanı başında da Hizbullah gerçeği var. Eğer ateşkeste bir başarıya ulaşılırsa son hamlelerini yapmak istiyorlar. Bu yüzden son anda böyle saldırılar gerçekleştiriyorlar bence. Hizbullah beklenenden daha dirençli çıktı. İsrail ordusuna ciddi zararlar verdi. Hizbullah’ın eski gücünde olmadığını ama hala birtakım cevaplar verebileceğini biliyoruz. İsrail’in bunu görmesi de tampon bölge düşüncesini daha da somutlaştırdı. Dolayısıyla İsrail Hizbullah’ı bölgeden uzaklaştırmaya çalışıyor. Eğer Hizbullah’ın militanlarının burada örgütlenmeleri söz konusuysa o zaman İsrail’in işi kolay değil demektir. Hizbullah o bölgede neredeyse devlet içinde bir devlet gibi göründüğü için zaten tecrübeler elde etmiş durumda. Bu anlamıyla Hizbullah bir yandan zayıfladı ama diğer yandan özerk biçimde hareket edebileceğini de unutmamak lazım. Fakat İsrail’in çok yoğun bombardımanları karşısında başını kaldırabiliyor mu dersek, zarar gördüğü nokta da zaten işte burası. Lübnan şu anda çok ciddi günler yaşıyor. Önümüzdeki günlerde İsrail’in saldırıları sona ermez ve Lübnan hükümeti İsrail’e karşı net bir tavır içine girmezse durum farklı bir yere doğru gidebilir.”