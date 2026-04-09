'Kıvırcık marullar koyunlara yem edildi' iddiasına bakanlık yanıt verdi: 'Çarpıtılarak paylaşılmıştır'
Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medyada 'kıvırcık marulların koyunlara yem edildiği' yönünde paylaşımların tarlada kalitesinden dolayı hasat edilmeyen... 09.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-09T19:58+0300
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260406/tarim-ve-orman-bakanligindan-zirai-don-uyarisi-5-gun-boyunca-surecek-1104813070.html
marul, kıvırcık marul, tarım ve orman bakanlığı
19:41 09.04.2026 (güncellendi: 19:58 09.04.2026)
Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medyada 'kıvırcık marulların koyunlara yem edildiği' yönünde paylaşımların tarlada kalitesinden dolayı hasat edilmeyen ürünlerin küçükbaşlar tarafından tüketildiği sırada kayda alınan görüntüler olduğu ve içeriğin çarpıtıldığını bildirdi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir çiftçinin kıvırcık marullarını satamadığı için ürünlerin tarlada kalarak koyunlara yem edildiğine dair sosyal medya paylaşımlarına yönelik Tarım ve Orman Bakanlığı bir açıklama yaptı.
Bakanlık gerçeği yansıtmadığını belirtilerek, "Tarlada kalitesinden dolayı hasat edilmeyen ürünlerin küçükbaşlar tarafından tüketildiği esnada, başka bir kişi tarafından olay kayda alınmış ve çarpıtılarak sosyal medyadan paylaşılmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Bahse konu videonun çekildiği arazinin bir üretici tarafından işlendiğine dikkat çekilen açıklamada şu bilgilere yer verildi:
Yapılan incelemede, üreticimiz, ürününü henüz tarladayken satmıştır. Ürünü satın alan kişi, marulların büyük bir çoğunluğunu hasat ederek pazara sunmuş, tarlada kalan ürün ise kalite standartlarının düşük olması nedeniyle alıcı tarafından hasat edilmemiştir. Tarla sahibi üreticimiz, bir sonraki üretim sezonu için fotoğraflarda da yer aldığı gibi tarlasının bir kısmına karpuz fidesi dikmiştir. Tarlada kalitesinden dolayı hasat edilmeyen ürünlerin küçükbaşlar tarafından tüketildiği esnada, başka bir kişi tarafından olay kayda alınmış ve çarpıtılarak sosyal medyadan paylaşılmıştır. Söz konusu üreticimiz, paylaşılan videonun içeriğiyle bir ilgisinin olmadığını, ürününü sattığını ve şu an söz konusu arazide karpuz ekili olduğunu resmi makamlara beyan etmiştir.
Açıklamada, sosyal medya mecralarında dolaşıma sokulan iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulanarak, tarımsal üretim süreçlerindeki olağan hasat artığı ve ürün değişimi işlemlerinin manipüle edilerek kamuoyunun yanıltılmaya çalışıldığı belirtildi