İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
İç tüzük değişecek: TBMM’de yoklamalara katılmayan vekillerin ödeneği kesilecek
İç tüzük değişecek: TBMM’de yoklamalara katılmayan vekillerin ödeneği kesilecek
Meclis Genel Kurulu’nun sık sık yoklama nedeniyle kapanmasını üzerine AK Parti harekete geçti. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, muhalefetin... 09.04.2026, Sputnik Türkiye
türki̇ye
meclis
vekil
tbmm
ak parti
meclis genel kurulu
TBMM Genel Kurulu’nun toplanabilmesi için toplantı yeter sayısı olan 200 milletvekilinin Genel Kurul salonunda yer alması gerekiyor. Son zamanlarda muhalefetin yoklama talep etmesi üzerine Meclis'te yeterli sayı bulunamadığı için Genel Kurul çalışmaları sıklıkla son buluyordu. Bu yoklamalar sırasında muhalefet milletvekilleri yoklamaya katılmayarak, toplantı yeter sayısına ulaşılmasının önüne geçiyorlardı. Bu durum tekliflerin yasalaşmasının gecikmesine neden oluyor.Milletvekillerinin ödeneklerinden kesinti yapılması teklif edilecekBu durumun önüne geçmek isteyen AK Parti, iç tüzük değişikliği için çalışma başlattı. Buna göre, Meclis oturumuna katılmayan ve oturumlar sırasında da yoklamalarda yer almayan milletvekillerinin ödeneklerinden kesinti yapılması teklif edilecek. Bu şekilde milletvekillerinin oturuma katılmayarak TBMM Genel Kurulu’nun kapanmasına neden olan vekillerin önüne geçilmesi hedeflenecek.TBMM İçtüzüğü değişmesi için milletvekillerinin teklifi üzerine, Anayasa Komisyonu'nda incelenip, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi gerekiyor. Kanun teklifleri usulüne tabi olan bu değişiklikler, Cumhurbaşkanı'nın onayı sonrasında Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Teklifin önümüzdeki yasama yılına kadar hazırlanarak gündeme gelmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260409/tbmm-baskani-kurtulmustan-ara-secim-aciklamasi-1104886321.html
Osman Nuri Cerit
meclis, vekil, tbmm, ak parti, meclis genel kurulu
meclis, vekil, tbmm, ak parti, meclis genel kurulu

İç tüzük değişecek: TBMM’de yoklamalara katılmayan vekillerin ödeneği kesilecek

12:13 09.04.2026 (güncellendi: 13:06 09.04.2026)
Osman Nuri Cerit - Sputnik Türkiye
Osman Nuri Cerit
Meclis Genel Kurulu’nun sık sık yoklama nedeniyle kapanmasını üzerine AK Parti harekete geçti. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, muhalefetin yoklama isteyerek Meclis Genel Kurulu'nun kapatma girişimine karşı iç tüzük değişikliği gündeme gelecek.
TBMM Genel Kurulu’nun toplanabilmesi için toplantı yeter sayısı olan 200 milletvekilinin Genel Kurul salonunda yer alması gerekiyor. Son zamanlarda muhalefetin yoklama talep etmesi üzerine Meclis'te yeterli sayı bulunamadığı için Genel Kurul çalışmaları sıklıkla son buluyordu. Bu yoklamalar sırasında muhalefet milletvekilleri yoklamaya katılmayarak, toplantı yeter sayısına ulaşılmasının önüne geçiyorlardı. Bu durum tekliflerin yasalaşmasının gecikmesine neden oluyor.

Milletvekillerinin ödeneklerinden kesinti yapılması teklif edilecek

Bu durumun önüne geçmek isteyen AK Parti, iç tüzük değişikliği için çalışma başlattı. Buna göre, Meclis oturumuna katılmayan ve oturumlar sırasında da yoklamalarda yer almayan milletvekillerinin ödeneklerinden kesinti yapılması teklif edilecek. Bu şekilde milletvekillerinin oturuma katılmayarak TBMM Genel Kurulu’nun kapanmasına neden olan vekillerin önüne geçilmesi hedeflenecek.
TBMM İçtüzüğü değişmesi için milletvekillerinin teklifi üzerine, Anayasa Komisyonu'nda incelenip, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi gerekiyor. Kanun teklifleri usulüne tabi olan bu değişiklikler, Cumhurbaşkanı'nın onayı sonrasında Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Teklifin önümüzdeki yasama yılına kadar hazırlanarak gündeme gelmesi bekleniyor.
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan ara seçim açıklaması
