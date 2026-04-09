İç tüzük değişecek: TBMM’de yoklamalara katılmayan vekillerin ödeneği kesilecek
Meclis Genel Kurulu’nun sık sık yoklama nedeniyle kapanmasını üzerine AK Parti harekete geçti. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, muhalefetin... 09.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-09T13:06+0300
Osman Nuri Cerit
12:13 09.04.2026 (güncellendi: 13:06 09.04.2026)
Meclis Genel Kurulu’nun sık sık yoklama nedeniyle kapanmasını üzerine AK Parti harekete geçti. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, muhalefetin yoklama isteyerek Meclis Genel Kurulu'nun kapatma girişimine karşı iç tüzük değişikliği gündeme gelecek.
TBMM Genel Kurulu’nun toplanabilmesi için toplantı yeter sayısı olan 200 milletvekilinin Genel Kurul salonunda yer alması gerekiyor. Son zamanlarda muhalefetin yoklama talep etmesi üzerine Meclis'te yeterli sayı bulunamadığı için Genel Kurul çalışmaları sıklıkla son buluyordu. Bu yoklamalar sırasında muhalefet milletvekilleri yoklamaya katılmayarak, toplantı yeter sayısına ulaşılmasının önüne geçiyorlardı. Bu durum tekliflerin yasalaşmasının gecikmesine neden oluyor.
Milletvekillerinin ödeneklerinden kesinti yapılması teklif edilecek
Bu durumun önüne geçmek isteyen AK Parti, iç tüzük değişikliği için çalışma başlattı. Buna göre, Meclis oturumuna katılmayan ve oturumlar sırasında da yoklamalarda yer almayan milletvekillerinin ödeneklerinden kesinti yapılması teklif edilecek. Bu şekilde milletvekillerinin oturuma katılmayarak TBMM Genel Kurulu’nun kapanmasına neden olan vekillerin önüne geçilmesi hedeflenecek.
TBMM İçtüzüğü değişmesi için milletvekillerinin teklifi üzerine, Anayasa Komisyonu'nda incelenip, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi gerekiyor. Kanun teklifleri usulüne tabi olan bu değişiklikler, Cumhurbaşkanı'nın onayı sonrasında Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Teklifin önümüzdeki yasama yılına kadar hazırlanarak gündeme gelmesi bekleniyor.