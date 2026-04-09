Game of Thrones Oyuncusu Michael Patrick 35 yaşında hayatını kaybetti

“Game of Thrones” dizisiyle tanınan oyuncu Michael Patrick, Kuzey İrlanda’da 35 yaşında hayatını kaybetti. Motor nöron hastalığıyla mücadele eden oyuncunun... 09.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-09T14:06+0300

Dünyaca ünlü “Game of Thrones” dizisindeki rolüyle tanınan oyuncu Michael Patrick, 35 yaşında yaşamını yitirdi. Oyuncunun Kuzey İrlanda’daki bir bakımevinde hayatını kaybettiği bildirildi.Hastalığı 2023’te teşhis edilmiştiPeople dergisinin aktardığına göre, Patrick’e Şubat 2023’te kas fonksiyonlarını etkileyen motor nöron hastalığı teşhisi konuldu. Genç oyuncunun hastalıkla bir süredir mücadele ettiği öğrenildi.Ailesi yanındaydıOyuncunun eşi Naomi Sheehan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Patrick’in hastaneye kaldırıldıktan 10 gün sonra hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada, “Michael dün gece vefat etti… Ailesi ve arkadaşları yanındaydı, huzur içinde hayata veda etti” ifadelerine yer verildi.

