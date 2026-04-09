https://anlatilaninotesi.com.tr/20260409/game-of-thrones-oyuncusu-michael-patrick-35-yasinda-hayatini-kaybetti-1104893031.html
Game of Thrones Oyuncusu Michael Patrick 35 yaşında hayatını kaybetti
Game of Thrones Oyuncusu Michael Patrick 35 yaşında hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
09.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-09T14:06+0300
2026-04-09T14:06+0300
2026-04-09T14:06+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/09/1104893146_0:111:1220:797_1920x0_80_0_0_1144668b3814d818d9efaad832decff5.png
Dünyaca ünlü “Game of Thrones” dizisindeki rolüyle tanınan oyuncu Michael Patrick, 35 yaşında yaşamını yitirdi. Oyuncunun Kuzey İrlanda’daki bir bakımevinde hayatını kaybettiği bildirildi.Hastalığı 2023’te teşhis edilmiştiPeople dergisinin aktardığına göre, Patrick’e Şubat 2023’te kas fonksiyonlarını etkileyen motor nöron hastalığı teşhisi konuldu. Genç oyuncunun hastalıkla bir süredir mücadele ettiği öğrenildi.Ailesi yanındaydıOyuncunun eşi Naomi Sheehan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Patrick’in hastaneye kaldırıldıktan 10 gün sonra hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada, “Michael dün gece vefat etti… Ailesi ve arkadaşları yanındaydı, huzur içinde hayata veda etti” ifadelerine yer verildi.
kuzey i̇rlanda
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/09/1104893146_5:0:1216:908_1920x0_80_0_0_7d4f0a574b1f6a696c195f7470132b69.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kuzey i̇rlanda, game of thrones, ölü, ölü bulundu, hayatını kaybetti, hayatını kaybedenler
kuzey i̇rlanda, game of thrones, ölü, ölü bulundu, hayatını kaybetti, hayatını kaybedenler
Game of Thrones Oyuncusu Michael Patrick 35 yaşında hayatını kaybetti
“Game of Thrones” dizisiyle tanınan oyuncu Michael Patrick, Kuzey İrlanda’da 35 yaşında hayatını kaybetti. Motor nöron hastalığıyla mücadele eden oyuncunun vefatı, eşi tarafından duyuruldu. Genç yaşta gelen ölüm haberi hayranlarını yasa boğarken, sanat dünyasında da büyük üzüntü yarattı.
Dünyaca ünlü “Game of Thrones” dizisindeki rolüyle tanınan oyuncu Michael Patrick, 35 yaşında yaşamını yitirdi. Oyuncunun Kuzey İrlanda’daki bir bakımevinde hayatını kaybettiği bildirildi.
Hastalığı 2023’te teşhis edilmişti
People dergisinin aktardığına göre, Patrick’e Şubat 2023’te kas fonksiyonlarını etkileyen motor nöron hastalığı teşhisi konuldu. Genç oyuncunun hastalıkla bir süredir mücadele ettiği öğrenildi.
Oyuncunun eşi Naomi Sheehan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Patrick’in hastaneye kaldırıldıktan 10 gün sonra hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada, “Michael dün gece vefat etti… Ailesi ve arkadaşları yanındaydı, huzur içinde hayata veda etti” ifadelerine yer verildi.