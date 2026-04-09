Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260409/game-of-thrones-oyuncusu-michael-patrick-35-yasinda-hayatini-kaybetti-1104893031.html
Game of Thrones Oyuncusu Michael Patrick 35 yaşında hayatını kaybetti
Game of Thrones Oyuncusu Michael Patrick 35 yaşında hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
"Game of Thrones" dizisiyle tanınan oyuncu Michael Patrick, Kuzey İrlanda'da 35 yaşında hayatını kaybetti. Motor nöron hastalığıyla mücadele eden oyuncunun... 09.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-09T14:06+0300
2026-04-09T14:06+0300
yaşam
kuzey i̇rlanda
game of thrones
ölü
ölü bulundu
hayatını kaybetti
hayatını kaybedenler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/09/1104893146_0:111:1220:797_1920x0_80_0_0_1144668b3814d818d9efaad832decff5.png
Dünyaca ünlü “Game of Thrones” dizisindeki rolüyle tanınan oyuncu Michael Patrick, 35 yaşında yaşamını yitirdi. Oyuncunun Kuzey İrlanda’daki bir bakımevinde hayatını kaybettiği bildirildi.Hastalığı 2023’te teşhis edilmiştiPeople dergisinin aktardığına göre, Patrick’e Şubat 2023’te kas fonksiyonlarını etkileyen motor nöron hastalığı teşhisi konuldu. Genç oyuncunun hastalıkla bir süredir mücadele ettiği öğrenildi.Ailesi yanındaydıOyuncunun eşi Naomi Sheehan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Patrick’in hastaneye kaldırıldıktan 10 gün sonra hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada, “Michael dün gece vefat etti… Ailesi ve arkadaşları yanındaydı, huzur içinde hayata veda etti” ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260409/hamaneyin-olumunun-40-gunu-munasebetiyle-anma-yuruyusu-duzenlendi-1104891573.html
kuzey i̇rlanda
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/09/1104893146_5:0:1216:908_1920x0_80_0_0_7d4f0a574b1f6a696c195f7470132b69.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kuzey i̇rlanda, game of thrones, ölü, ölü bulundu, hayatını kaybetti, hayatını kaybedenler
kuzey i̇rlanda, game of thrones, ölü, ölü bulundu, hayatını kaybetti, hayatını kaybedenler

Game of Thrones Oyuncusu Michael Patrick 35 yaşında hayatını kaybetti

14:06 09.04.2026
© FotoğrafMichael Patrick
Michael Patrick - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2026
© Fotoğraf
Abone ol
“Game of Thrones” dizisiyle tanınan oyuncu Michael Patrick, Kuzey İrlanda’da 35 yaşında hayatını kaybetti. Motor nöron hastalığıyla mücadele eden oyuncunun vefatı, eşi tarafından duyuruldu. Genç yaşta gelen ölüm haberi hayranlarını yasa boğarken, sanat dünyasında da büyük üzüntü yarattı.
Dünyaca ünlü “Game of Thrones” dizisindeki rolüyle tanınan oyuncu Michael Patrick, 35 yaşında yaşamını yitirdi. Oyuncunun Kuzey İrlanda’daki bir bakımevinde hayatını kaybettiği bildirildi.

Hastalığı 2023’te teşhis edilmişti

People dergisinin aktardığına göre, Patrick’e Şubat 2023’te kas fonksiyonlarını etkileyen motor nöron hastalığı teşhisi konuldu. Genç oyuncunun hastalıkla bir süredir mücadele ettiği öğrenildi.

Ailesi yanındaydı

Oyuncunun eşi Naomi Sheehan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Patrick’in hastaneye kaldırıldıktan 10 gün sonra hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada, “Michael dün gece vefat etti… Ailesi ve arkadaşları yanındaydı, huzur içinde hayata veda etti” ifadelerine yer verildi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала