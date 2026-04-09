Ceyhun Bozkurt: Ses çıkarmazsak herkes İsrail’in hedefi olur

“Bu maddeler İran’ın lehine olan maddeler olarak değerlendirilebilir. İran’ın saldırmazlık garantisi talebinden doğal bir talep olamaz. Çünkü ABD, İran’la müzakereler sürerken saldırdı. Hürmüz Boğazı’nın İran’da kalması ve uranyum zenginleştirme hakkının kabülünü talep ediyor. ABD yaptırımlarının, BM Güvenlik Konseyi’nin ve Uluslararası Atom Ajansı’nın İran aleyhindeki kararlarının kaldırılması isteniyor. İran savaş tazminatı da istiyor. Bölgedeki ABD askerlerinin çekilmesini istemekte de haklı İran. ABD’de yabancı askerin varlığı nasıl ABD için bir ur olacaksa. Burada da ABD askeri varlığı bir virüstür. İran, Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın sonlandırılmasını istiyor. ABD de bu koşulları ‘üzerinde konuşulabilir’ diyerek kabul etti. ABD’de İran’a ve İsrail’e yönelik bakış açısı değişti. ABD’de en olumsuz bakılan ülkerin arasına İsrail yerleşmeye başladı.”