Ceyhun Bozkurt: Ses çıkarmazsak herkes İsrail’in hedefi olur
Gazeteci Ceyhun Bozkurt, ABD ile İran arasındaki ateşkesin 'Trump'ın yenilgiyi kabul ettiği' anlamına geldiğini söyledi. Ateşkesin hemen ardından İsrail'in... 09.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-09T18:22+0300
Gazeteci Ceyhun Bozkurt, Radyo Sputnik’te yayınlanan Bölgenin Kalbi’nde ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşta ilan edilen ateşkesin ardından yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik sert tehditlerinin ardından gelen 15 günlük ateşkes kararıyla ilgili “ABD’nin içindeki birileri de savaşı tırmandıracak hamleyi engelleyecek bir şeyler yapmış olabilir” dedi.
‘Trump yenilgiyi kabul etti’
Ateşkes görüşmeleri için İran tarafından yayınlanan 10 maddeyle ilgili Trump’ın “üzerinde çalışılabilir” açıklamasının yenilgiyi kabul ettiği anlamına geldiğini söyleyen Bozkurt şöyle konuştu:
“Bu maddeler İran’ın lehine olan maddeler olarak değerlendirilebilir. İran’ın saldırmazlık garantisi talebinden doğal bir talep olamaz. Çünkü ABD, İran’la müzakereler sürerken saldırdı. Hürmüz Boğazı’nın İran’da kalması ve uranyum zenginleştirme hakkının kabülünü talep ediyor. ABD yaptırımlarının, BM Güvenlik Konseyi’nin ve Uluslararası Atom Ajansı’nın İran aleyhindeki kararlarının kaldırılması isteniyor. İran savaş tazminatı da istiyor. Bölgedeki ABD askerlerinin çekilmesini istemekte de haklı İran. ABD’de yabancı askerin varlığı nasıl ABD için bir ur olacaksa. Burada da ABD askeri varlığı bir virüstür. İran, Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın sonlandırılmasını istiyor. ABD de bu koşulları ‘üzerinde konuşulabilir’ diyerek kabul etti. ABD’de İran’a ve İsrail’e yönelik bakış açısı değişti. ABD’de en olumsuz bakılan ülkerin arasına İsrail yerleşmeye başladı.”
‘Ses çıkarmazsak herkes siyonist yapılanmanın hedefi olur’
İsrail’in ABD’yi yönlendirdiğini vurgulayan Bozkurt, “Ateşkes kapsamında İran, Hürmüz Boğazı’nı açtı. Hemen ardından İsrail, Lübnan’ı vurdu. Bunlara ses çıkarmazsak herkes bu siyonist terör yapılanmasının hedefi haline gelecek. İsrail, Lübnan’da kalıcı işgal planlıyor. Yarın hedef Suriye olur, daha sonra Irak olabilir. Bunların içinde en son Türkiye’ye ceserat edebilirler ama bunlarla mücadele etmeliyiz” dedi.