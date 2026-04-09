Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki gözaltına alındı

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir kişinin fiilen görev yapmadan Bornova Belediyesi'nden maaş aldığı iddiasına yönelik başlattığı soruşturmada Bornova... 09.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-09T10:49+0300

2026-04-09T10:49+0300

2026-04-09T11:32+0300

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'la ilişkili olduğu iddia edilen kişinin, İzmir Bornova Belediyesinde işe alınmasıyla ilgili soruşturmada aralarında Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.Özkan Yalım ile alakalı kişinin belediyede işe alınmasıİzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Bornova Belediyesinde A.A'nın "bankamatik memuru olarak çalıştırıldığına ilişkin" başlatılan soruşturma kapsamında AA'nın 22 Eylül 2025'te çağrı merkezi müşteri temsilcisi olarak SGK kaydı bulunduğunun ancak fiilen görev yapmadığının tespit edildiği belirtildi.Açıklamada şunlar kaydedildi:İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Uşak Belediyesine yönelik iddialarla ilgili "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında, 27 Mart'ta Uşak, Kocaeli ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmış, Yalım ile 8 şüpheli tutuklanmış, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.İçişleri Bakanlığı, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak" ile "icbar suretiyle irtikap ve rüşvet alma" suçlarından tutuklanan Özkan Yalım'ın görevden uzaklaştırıldığını bildirmişti.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı 1 Nisan'da, Özkan Yalım'la ilişkili olduğu iddia edilen bir kişinin Bornova Belediyesi bünyesinde işe alındığı, fiilen görev yapmadığı halde belediyeden maaş aldığı yönündeki haber ve paylaşımlar üzerine "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçuyla soruşturma başlatmıştı.Ömer Eşki kimdir?Ömer Eşki 03 Haziran 1986 yılında doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Eğitim hayatına Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Enerji Hukuku Bölümü’nün, akabinde Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Bölümü’nde yüksek lisanslarını yaparak devam etti. Yenilenebilir Enerji ve Uluslararası Deniz Hukuku alanlarında çalışmaları mevcuttur. Siyaset hayatına 2005 yılında Cumhuriyet Halk Partisi Bornova Gençlik Kolları’nda başladı. 2005-2006 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi Bornova Gençlik Kolları Saymanlığı, 2006-2007 yıllarında Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Gençlik Kolları Sekreterliği, 2007-2010 yıllarında ise Cumhuriyet Halk Partisi Bornova Gençlik Kolları Başkanlığı görevlerini üstlendi. 2012 yılında Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Gençlik Kolları Başkanlığı’na aday oldu. Üyesi olduğu Atatürkçü Düşünce Derneği’nde 2007-2008 yıllarında Gençlik Komisyonu Üyeliği yaptı. Öğrencilik döneminde, Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği bünyesinde İzmir Tekstil Mühendisleri Odası Öğrenci Üye Komisyon Başkanlığı görevinde bulundu. Eğitim hayatından sonra, Tekstil Mühendisleri Odası’nda 2014-2016 yılları ile 2016-2018 yılları arasında İzmir Şube Yöneticiliği’nin yanı sıra ve Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği Genel Kurulu’nda delegelikler yaptı2014 yılında memur olan Ömer Eşki, Birleşik Kamu İş’e bağlı Tüm Yerel Sen İzmir 2 No.lu Şube’ye üye oldu. 2015-2016 yıllarında Bornova Belediyesi’nde Sendika Temsilciliği, 2016-2019 ve 2019-2021 yıllarında Tüm Yerel Sen İzmir 2 No.lu Şube Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttü. 2021 yılı Ekim ayında yapılan 1. Olağanüstü Genel Kurul ile Tüm Yerel Sen İzmir 2 No.lu Şube Başkanlığı görevine seçilen Ömer Eşki, 2022 Ekim ayında gerçekleşen 4. Olağan Genel Kurul ile Şube Başkanlığı’na devam etti ve üst kurul delegeliği yaptı.Ömer Eşki, evli, bir kız ve bir erkek çocuğu babasıdır..

bornova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bornova belediye başkanı ömer ekşi gözaltına alındı