https://anlatilaninotesi.com.tr/20260409/baba-sahin-cakir-dava-bitti-tehditler-suruyor-1104898403.html
Baba Şahin Çakır: Dava bitti, tehditler sürüyor
Ankara'da yol verme kavgasında öldürülen Hakan Çakır'ın babası Şahin Çakır, karar duruşmasının ardından Okan Aslan'la Gün Ortası'na konuk oldu. Çakır, dava... 09.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-09T15:54+0300
okan aslan i̇le gün ortasi
radyo sputnik
radyo
radyo
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098666375_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_17ed9bcc82de9ce349b8169b44872917.jpg
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
2026
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098666375_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_3e98454401aff24d756249b928f9dad4.jpg
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
Ankara’da yol verme kavgasında öldürülen Hakan Çakır’ın babası Şahin Çakır, karar duruşmasının ardından Okan Aslan’la Gün Ortası’na konuk oldu. Çakır, dava sürecinde aldığı tehditlerin hala devam ettiğini belirterek “Bizim zaten içimiz yanıyor. O yangının üzerine bu mesajlar hiç hoş değil” diye konuştu.
Ankara’da geçen yıl yol verme meselesi nedeniyle çıkan kavgada hayatını kaybeden 23 yaşındaki Hakan Çakır’ın öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme, "suça sürüklenen çocuklar" T.Y.Z'ye 25 yıl, B.S.Z'ye 32 yıl hapis cezası verirken Cemal Zeynal ile Ahmet Emir Zeynal hakkında müebbet hapis ve ayrıca 28'er yıl hapis cezasına hükmetti.
Radyo Sputnik’te Okan Aslan’la Gün Ortası’nın konuğu olan Hakan Çakır’ın babası Şahin Çakır, dava sürecini ve yaşadıklarını anlattı.
‘Hem cinayetten hem öldürmeye teşebbüsten ceza aldılar’
Çakır verilen cezalarla ilgili, “Yaşı en küçük olan sanğa indirim yapıldı. Sanıklara verilen yüksek cezaların sebebi beni ve diğer oğlumu öldürmeye teşebbüsten de ceza almış olmaları. Genel olarak cezalardan razıyız. Çok daha az ceza verilen davalar var, o aileler için üzgünüz” ifadelerini kullandı.
Cinayetin ardından geçen 7 ayda kamuoyu oluşması için çok fazla çaba sarf ettiklerini belirten baba Çakır, “Ben ve kızım tabiri caizse yasımızı tutmadık, sadece bu olayla ilgilendik. Sosyal medyada, televizyonlarda, radyo programlarında sesimizi duyurmaya çalıştık. Olayın gündemde olması mahkeme salonuna da etki ediyor” dedi.
‘Her duruşma sonrası tehditler geliyor’
Dava sürecinde ailenin sürekli tehditler aldığını belirten Çakır, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:
“Tehdit mesajları hiç durmadı. Her duruşma sonunda geldiği gibi, yine gelir. Beni tehdit edenlerden üçü yakalandı, biri 6 ay ceza aldı. Geçen günlerde tahliye oldu. Bunlar bir platform üzerinden birbiriyle konuşan ve isimlerini duyurmak için gündemdeki isimleri tehdit eden insanlar. Karşı tarafın ailesinden birileri olduğu düşünmüyorum. Diğer yazanlar da bizi dinliyorlarsa bilsinler, bizim zaten içimiz yanıyor. O yangının üzerine bu tarz mesajlar hiç hoş değil. Yazık 6 ayı gitti çocuğun. Tedirgin oluyoruz ister istemez. Bana ‘Senin kafanı keseceğiz, oğlunun yanına gömeceğiz’ diye mesajlar geliyor. Yolda yürürken korkuyordum. Çünkü oğlumun dava vardı. Şimdi oğlumu öldürenler ceza aldı. Bu saatten sonra olsa da önemli değil. Ben sabahları ‘oğlunun mezarını dağıtacağız’ mesajları geldiğinde oğlumun mezarına gittim sürekli.”
Dava sürecinde kendilerine destek verenlere teşekkür eden Çakır, “Onların sayesinde biz başardık. Bundan sonraki temennim de diğer mağdur ailelerin davalarında da bu şekilde cezalar çıkması” diye konuştu.