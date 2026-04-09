Baba Şahin Çakır: Dava bitti, tehditler sürüyor

Ankara'da yol verme kavgasında öldürülen Hakan Çakır'ın babası Şahin Çakır, karar duruşmasının ardından Okan Aslan'la Gün Ortası'na konuk oldu. Çakır, dava... 09.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-09T15:54+0300

Ankara’da geçen yıl yol verme meselesi nedeniyle çıkan kavgada hayatını kaybeden 23 yaşındaki Hakan Çakır’ın öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme, "suça sürüklenen çocuklar" T.Y.Z'ye 25 yıl, B.S.Z'ye 32 yıl hapis cezası verirken Cemal Zeynal ile Ahmet Emir Zeynal hakkında müebbet hapis ve ayrıca 28'er yıl hapis cezasına hükmetti.Radyo Sputnik’te Okan Aslan’la Gün Ortası’nın konuğu olan Hakan Çakır’ın babası Şahin Çakır, dava sürecini ve yaşadıklarını anlattı.‘Hem cinayetten hem öldürmeye teşebbüsten ceza aldılar’Çakır verilen cezalarla ilgili, “Yaşı en küçük olan sanğa indirim yapıldı. Sanıklara verilen yüksek cezaların sebebi beni ve diğer oğlumu öldürmeye teşebbüsten de ceza almış olmaları. Genel olarak cezalardan razıyız. Çok daha az ceza verilen davalar var, o aileler için üzgünüz” ifadelerini kullandı.Cinayetin ardından geçen 7 ayda kamuoyu oluşması için çok fazla çaba sarf ettiklerini belirten baba Çakır, “Ben ve kızım tabiri caizse yasımızı tutmadık, sadece bu olayla ilgilendik. Sosyal medyada, televizyonlarda, radyo programlarında sesimizi duyurmaya çalıştık. Olayın gündemde olması mahkeme salonuna da etki ediyor” dedi.‘Her duruşma sonrası tehditler geliyor’Dava sürecinde ailenin sürekli tehditler aldığını belirten Çakır, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:Dava sürecinde kendilerine destek verenlere teşekkür eden Çakır, “Onların sayesinde biz başardık. Bundan sonraki temennim de diğer mağdur ailelerin davalarında da bu şekilde cezalar çıkması” diye konuştu.

Okan Aslan

