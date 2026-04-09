Ali Çağatay: Hürmüz paralı olursa tüm doğal geçişler için emsal oluşabilir

''İran, Hürmüz Boğazı’ndan geçen bütün gemilerden varil başına 1 dolar ücret alacağını açıkladı. Ve anlaşma şartlarına bunu da koydurdu. Amerika Birleşik Devletleri ile oturacağı masada, öngördüğü maddelerden bir tanesi bu. Hürmüz Boğazı doğal bir boğaz, doğal bir geçiş. Hürmüz Boğazı paralı hale gelirse, bütün doğal geçişlerin paralı hale gelmesi söz konusu olabilir mi? Mesela Çanakkale ve İstanbul Boğazları da paralı hale gelebilir mi? Gelir. Bering Boğazı paralı hale gelebilir mi? Gelir. Malakka Boğazı, Endonezya ile Malezya arasında çok stratejik bir boğazdır. Dünya deniz ticaretinin %25'i oradan geçiyor. Hürmüz'ün yanında devasa bir hacme sahip. Dolayısıyla Malakka Boğazı da aynı şekilde paralı hale gelebilir. Hürmüz'den geçen her gemiden 2 milyon civarında bir ücret alıyor. Bu yaklaşık yılda 96 milyar dolara tekabül ediyor. 96 milyar dolar, Türkiye'nin bir yıllık cari açığından daha fazla. Yani Türkiye böyle bir gelire sahip olmuş olsa muhtemelen cari açık vermiyormuş. İstanbul ve Çanakkale Boğazları için yarından itibaren, ortada Montrö Boğazlar Sözleşmesi var; bunu nasıl aşarız bilemiyorum ama “Ben gemilerden varil başına 2,5 dolar alıyorum” diyen biri çıkabilir mi?''