ABD’de yapay zeka ile üretilen müstehcen görüntülere ilk mahkumiyet geldi
Gazeteci Serhat Ayan, Radyo Sputnik’teki Yapay Zeka Günlüğü programında bu haftaki konusu, Amerika’da yapay zekayla üretilen müstehcen görüntüler davasında... 09.04.2026, Sputnik Türkiye
Amerika Birleşik Devletleri’nde yapay zekayla üretilen müstehcen içeriklere ilişkin yasal düzenlemeler ilk meyvesini verdi. Radyo Sputnik’teki Yapay Zeka Günlüğü programında gazeteci Serhat Ayan, bu haftaki bölümde Amerika’da çıkan ilk mahkumiyet kararını ve yasayla getirilen yenilikleri masaya yatırdı. Yaklaşık bir yıl önce yürürlüğe giren federal yasa, rıza dışı yayılan çıplak ve müstehcen görselleri, özellikle yapay zekayla üretilmiş sahte içerikleri hedef alıyor. Peki bu mahkumiyet kararının arkasındaki yasal çerçeve nasıl işliyor ve hangi durumları kapsıyor?Gazeteci Serhat Ayan, Yapay Zeka Günlüğü programında konuyu şöyle anlattı:
Serhat Ayan
Gazeteci Serhat Ayan, Radyo Sputnik’teki Yapay Zeka Günlüğü programında bu haftaki konusu, Amerika’da yapay zekayla üretilen müstehcen görüntüler davasında çıkan ilk mahkumiyet kararı oldu. Yasa, bir yıl önce yürürlüğe girmişti.
“Amerika’da yapay zekayla üretilen müstehcen görüntüler davasında ilk mahkumiyet geldi. Peki bu mahkumiyet nedir, kanun neydi? Kanun, Amerika’da rıza dışı yayılan müstehcen görselleri, özellikle yapay zekayla üretilmiş sahte resimleri hedef alan federal bir yasa. Yaklaşık bir yıl önce yasalaştı. Kapsama giren platformlara bildirim atıp içeriği kaldırma yükümlülüğü getirilebiliyor. Bu kanunla beraber bu içeriklerin kaldırılması artık regüle edilmiş hale geliyor. Yasaya biraz bakınca kapsadığı içerik sadece gerçek çıplak görseller değil. Yapay zekayla üretilmiş, makul bir kişiye gerçekmiş gibi görünen sahte görselleri de kapsıyor. İnsanların ayrıldıkları eski eşleri veya sevgililerinden intikam almak için ürettiği görselleri kapsıyor. Kişinin rızası olmadan böyle bir içeriği çevrimiçi yayınlamak suç sayılmaya başlandı. ‘Bunlar gerçek görüntüler’ ya da ‘Bunlar yapay zeka görüntüler’ diyemiyorsunuz. Her iki durum için de boşluk bırakmayacak şekilde ayrı ayrı kanun yazılmış”