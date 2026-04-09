ABD’de yapay zeka ile üretilen müstehcen görüntülere ilk mahkumiyet geldi

“Amerika’da yapay zekayla üretilen müstehcen görüntüler davasında ilk mahkumiyet geldi. Peki bu mahkumiyet nedir, kanun neydi? Kanun, Amerika’da rıza dışı yayılan müstehcen görselleri, özellikle yapay zekayla üretilmiş sahte resimleri hedef alan federal bir yasa. Yaklaşık bir yıl önce yasalaştı. Kapsama giren platformlara bildirim atıp içeriği kaldırma yükümlülüğü getirilebiliyor. Bu kanunla beraber bu içeriklerin kaldırılması artık regüle edilmiş hale geliyor. Yasaya biraz bakınca kapsadığı içerik sadece gerçek çıplak görseller değil. Yapay zekayla üretilmiş, makul bir kişiye gerçekmiş gibi görünen sahte görselleri de kapsıyor. İnsanların ayrıldıkları eski eşleri veya sevgililerinden intikam almak için ürettiği görselleri kapsıyor. Kişinin rızası olmadan böyle bir içeriği çevrimiçi yayınlamak suç sayılmaya başlandı. ‘Bunlar gerçek görüntüler’ ya da ‘Bunlar yapay zeka görüntüler’ diyemiyorsunuz. Her iki durum için de boşluk bırakmayacak şekilde ayrı ayrı kanun yazılmış”