Yunanistan’dan sosyal medya kararı: 15 yaş altına yasak geliyor
Sputnik Türkiye
Yunanistan, 2027 itibarıyla 15 yaş altına sosyal medya yasağı getirmeye hazırlanıyor. Kararın gerekçesi olarak kaygı, uyku sorunları ve platformların...
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 1 Ocak 2027’den itibaren 15 yaş altındaki çocukların sosyal medyaya erişiminin yasaklanacağını açıkladı. Kararın, gençler arasında artan anksiyete, uyku problemleri ve platformların bağımlılık oluşturan tasarımı nedeniyle alındığı aktarıldı.Şubat ayında yayımlanan bir ankete göre, toplumun yaklaşık yüzde 80’inin bu yasağı desteklediği belirtildi. Hükümetin daha önce de okullarda cep telefonlarını yasakladığı ve ebeveyn kontrol sistemleri kurduğu ifade edildi.Başbakanın açıklaması ve AB çağrısıMiçotakis’in yaptığı açıklamada, "Yunanistan, böyle bir girişimi başlatan ilk ülkeler arasında yer alacak" sözleriyle ülkenin bu adımı atan ilk ülkelerden biri olacağı vurgulandı.Miçotakis ayrıca, bu uygulamanın sadece ulusal düzeyde kalmaması gerektiğini belirterek Avrupa Birliği’ne çağrıda bulundu. "Bu yönde Avrupa Birliği'ni de teşvik etmek bizim hedefimizdir" ifadeleriyle AB genelinde benzer bir düzenleme yapılmasını hedeflediklerini söyledi.Uygulama ve yaptırımlarYunanistan’ın sosyal medya platformlarını doğrudan yaş doğrulaması yapmaya zorlayamadığı, ancak mevcut AB ve ulusal mekanizmaların kullanılmasının önerildiği aktarıldı. Bu süreçte ebeveynlerin de aktif rol oynaması gerektiği vurgulandı.Dijital Yönetim Bakanı Dimitris Papastergiu’ya göre, 2027’den itibaren platformların kurallara uymaması halinde AB Dijital Hizmetler Yasası kapsamında küresel cirolarının yüzde 6’sına kadar para cezası uygulanabilecek.AB genelinde düzenleme talebiMiçotakis’in Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’e gönderdiği mektupta, AB çapında ortak bir ‘dijital reşit olma yaşı’ belirlenmesi önerildi.Ayrıca, tüm platformlar için zorunlu yaş doğrulama sistemleri, düzenli kontrol mekanizmaları ve ortak yaptırım çerçevesi oluşturulması çağrısı yapıldı. Tek başına ulusal yasaların yeterli olmayacağı, AB düzeyinde koordinasyonun şart olduğu ifade edildi.
