Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’da militanların kullandığı deniz ulaşım altyapısı vuruldu
08.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-08T13:15+0300
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’da militanların kullandığı deniz ulaşım altyapısı vuruldu
13:13 08.04.2026 (güncellendi: 13:15 08.04.2026)
Özel askeri harekata tüm kararlılığıyla devam eden Rus ordusunun, son bir gün içerisinde 1100’den fazla Ukraynalı militanı etkisiz hale getirdiği ve bir Leopard tankı dahil 14 zırhlı savaş aracını imha ettiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Açıklamaya göre, savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna ordusunun kullandığı deniz ulaşım altyapısı ile yakıt ve enerji tesisleri, İHA’ların fırlatıldığı üsler, Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu 143 nokta vuruldu.
Cephe genelinde taktik konumunu iyileştiren ve düşman güçleri bozguna uğratmaya devam eden Rus ordu birlikleri son bir gün içerisinde 1110 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirerek aralarında bir adet Leopard tankının da bulunduğu 14 zırhlı savaş aracını imha etti.
Ukrayna ordusuna ait 13 güdümlü uçak bombası ve 265 İHA, Rus hava savunma güçleri tarafından düşürüldü.