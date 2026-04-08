Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260408/moskova-hayvanat-bahcesinin-gozdesi-pallas-kedisi-timofeiye-es-araniyor-1104849712.html
Moskova Hayvanat Bahçesi’nin gözdesi Pallas kedisi Timofei'ye eş aranıyor
Sputnik Türkiye
Moskova Hayvanat Bahçesi'nin gözdesi Pallas kedisi Timofei için yürütülen uluslararası eş arayışı sonuçsuz kaldı. Farklı ülkelerdeki hayvanat bahçeleri genetik... 08.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-08T09:43+0300
2026-04-08T09:43+0300
yaşam
moskova hayvanat bahçesi
uluslararası doğayı koruma birliği (iucn)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/08/1104848128_0:19:765:449_1920x0_80_0_0_5cba8bcfe4aebd7dd7f61b986349570b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/08/1104848128_0:96:765:670_1920x0_80_0_0_a69123ddfe22cc37f5a692c66b427ca6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
moskova hayvanat bahçesi, uluslararası doğayı koruma birliği (iucn)
moskova hayvanat bahçesi, uluslararası doğayı koruma birliği (iucn)

09:43 08.04.2026
© Fotoğraf / Moskova Hayvanat BahçesiMoskova’nın sosyal medya fenomeni kedisi Timofei’ye eş bulunamadı
Moskova’nın sosyal medya fenomeni kedisi Timofei’ye eş bulunamadı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2026
© Fotoğraf / Moskova Hayvanat Bahçesi
Abone ol
Moskova Hayvanat Bahçesi’nin gözdesi Pallas kedisi Timofei için yürütülen uluslararası eş arayışı sonuçsuz kaldı. Farklı ülkelerdeki hayvanat bahçeleri genetik programlar ve sağlık gerekçeleriyle talebi reddetti.
Moskova Hayvanat Bahçesi’nin sosyal medyada ün kazanan Pallas kedisi Timofei için başlatılan eş bulma süreci şu ana kadar sonuç vermedi. En az yedi ülke Timofei için dişi kedi vermeyi reddetti.
Hayvanat bahçesi yönetimi, türün genetik çeşitliliğini korumak ve sağlıklı yavrular elde edebilmek amacıyla Timofei’ye uygun bir eş arayışını sürdürüyor. Moskova Hayvanat Bahçesi yetkilileri, bu kapsamda uluslararası temasların devam ettiğini belirtti.
Farklı ülkelerden olumsuz yanıtlar geldi

Ancak farklı ülkelerden gelen yanıtlar olumsuz oldu. Japonya’daki Higashiyama Hayvanat Bahçesi, elindeki Pallas kedilerinin ödünç statüsünde olduğunu bildirerek transferin mümkün olmadığını açıkladı. Varşova Hayvanat Bahçesi ise dişi Pallas kedisi Jessie’nin Avrupa Nesli Tehlike Altındaki Türler Programı (EEP) kapsamında yer aldığını ve bu nedenle başka bir ülkeye gönderilemeyeceğini duyurdu.
Fransa’daki Spaycific’Zoo, dişi kedilerde kedi herpes virüsü tespit edilmesi nedeniyle talebe olumlu yanıt veremezken, Finlandiya’daki bir hayvanat bahçesi sahip olduğu tek dişi Pallas kedisinin zaten bir eşle birlikte olduğunu bildirdi.
Hollanda’daki Rotterdam Hayvanat Bahçesi ile İsveç’teki Nordens Ark Hayvanat Bahçesi de benzer şekilde eşleştirmelerin Avrupa’daki EEP koordinasyonu çerçevesinde, genetik kriterlere göre belirlendiğini vurguladı. Bu kapsamda süreçlerin İskoçya Kraliyet Zooloji Derneği tarafından yürütüldüğü ve yönlendirmelerin buraya yapılması gerektiği ifade edildi. Berlin Hayvanat Bahçesi de aynı gerekçelerle talebi reddetti.

Pallas kedisi (Otocolobus manul), Orta Asya’nın bozkır ve dağlık bölgelerinde yaşayan vahşi bir kedi türüdür.

Ev kedisine yakın boyutlarda olsa da, yoğun ve uzun tüyleri sayesinde daha iri görünür. Basık yüzü, küçük kulakları ve yuvarlak gözleriyle dikkat çeker.

Soğuk iklimlere uyum sağlayan bu tür, kış öncesi yağ depolar. Genellikle yalnız yaşar, pusu kurarak kemirgenler ve küçük kuşlarla beslenir. IUCN’e göre “düşük riskli” sınıfta yer alsa da bazı bölgelerde tehdit altındadır.

Hayvanat bahçesinin simge üyelerinden biri

2020 yılında Novosibirsk’te doğan Timofei, daha sonra Moskova Hayvanat Bahçesi’ne getirildi ve kısa sürede kurumun simgelerinden biri haline geldi.
YAŞAM
Novosibirsk Hayvanat Bahçesi’nde kutup ayısı yavrusu dünyaya geldi
2 Nisan, 12:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала