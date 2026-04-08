Moskova Hayvanat Bahçesi’nin gözdesi Pallas kedisi Timofei'ye eş aranıyor

Moskova Hayvanat Bahçesi’nin gözdesi Pallas kedisi Timofei için yürütülen uluslararası eş arayışı sonuçsuz kaldı. Farklı ülkelerdeki hayvanat bahçeleri genetik... 08.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-08T09:43+0300

Moskova Hayvanat Bahçesi’nin sosyal medyada ün kazanan Pallas kedisi Timofei için başlatılan eş bulma süreci şu ana kadar sonuç vermedi. En az yedi ülke Timofei için dişi kedi vermeyi reddetti.Hayvanat bahçesi yönetimi, türün genetik çeşitliliğini korumak ve sağlıklı yavrular elde edebilmek amacıyla Timofei’ye uygun bir eş arayışını sürdürüyor. Moskova Hayvanat Bahçesi yetkilileri, bu kapsamda uluslararası temasların devam ettiğini belirtti.Farklı ülkelerden olumsuz yanıtlar geldiAncak farklı ülkelerden gelen yanıtlar olumsuz oldu. Japonya’daki Higashiyama Hayvanat Bahçesi, elindeki Pallas kedilerinin ödünç statüsünde olduğunu bildirerek transferin mümkün olmadığını açıkladı. Varşova Hayvanat Bahçesi ise dişi Pallas kedisi Jessie’nin Avrupa Nesli Tehlike Altındaki Türler Programı (EEP) kapsamında yer aldığını ve bu nedenle başka bir ülkeye gönderilemeyeceğini duyurdu.Fransa’daki Spaycific’Zoo, dişi kedilerde kedi herpes virüsü tespit edilmesi nedeniyle talebe olumlu yanıt veremezken, Finlandiya’daki bir hayvanat bahçesi sahip olduğu tek dişi Pallas kedisinin zaten bir eşle birlikte olduğunu bildirdi.Hollanda’daki Rotterdam Hayvanat Bahçesi ile İsveç’teki Nordens Ark Hayvanat Bahçesi de benzer şekilde eşleştirmelerin Avrupa’daki EEP koordinasyonu çerçevesinde, genetik kriterlere göre belirlendiğini vurguladı. Bu kapsamda süreçlerin İskoçya Kraliyet Zooloji Derneği tarafından yürütüldüğü ve yönlendirmelerin buraya yapılması gerektiği ifade edildi. Berlin Hayvanat Bahçesi de aynı gerekçelerle talebi reddetti.Hayvanat bahçesinin simge üyelerinden biri2020 yılında Novosibirsk’te doğan Timofei, daha sonra Moskova Hayvanat Bahçesi’ne getirildi ve kısa sürede kurumun simgelerinden biri haline geldi.

moskova hayvanat bahçesi, uluslararası doğayı koruma birliği (iucn)