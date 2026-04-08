Lucescu’nun tercümanı anlattı: “Futbolu saha dışında da öğreten bir hocaydı”

“Ben koyu bir Beşiktaş taraftarıydım. Tribünlerdeydim. Lucescu gelince yanında getirdiği arkadaşı sorunlar yaşadı. Beni de ilk günden itibaren Yıldırım başkan da tanıyordu. Tribünden tanışıyorduk, benim Fransızca geçmişimi de biliyorlardı. İlk başta hoca karşı çıktı, benimle birkaç deneme yaptıktan sonra ikna oldu. Ardından ben görevi devraldım. Onunla birlikte iki yıl çalıştım. Eşi tarih profesörü, birçok profesöre taş çıkaracak birikime sahipti ve Osmanlı ile ilgili bilmediğimiz birçok şeyi bize anlatırdı. Futbolcularla maça giderdik, maç öncesi mutlaka rehber tutup şehir turu yaptırırdı. Hangi kente gidersek o kentin tarihçesiyle ilgili bilgi akışı sağlanırdı. Tümer ve birçok oyuncu böylece kendi kişisel gelişimlerine katkı sağladılar. Çalışırken sert olmazdı çünkü futbolcular gözüne girmek ve başarılı olmak için uğraşırdı. Hiçbir lisan kullanamayan futbolcu varsa onlar için tercüman kullanırdı ama onun dışında iletişimini kendisi kurardı. Lucescu hoca rakibi öyle bir anlatırdı ki ayakkabısını nasıl bağladığına kadar söyler derlerdi. Son antremanda gözünü kapattı bir daha da açamadı. Futbola birçok değer kazandırmış önemli bir insandı. Benim şansım bu kıymetli hocalarla birlikte çalışabilmek oldu.”