Lucescu’nun tercümanı anlattı: “Futbolu saha dışında da öğreten bir hocaydı”
Lucescu’nun tercümanı anlattı: “Futbolu saha dışında da öğreten bir hocaydı”
Gazeteci Serhat Ayan, Radyo Sputnik'teki Yeni Şeyler Rehberi programında bu haftaki konuğu, Lucescu'nun tercümanı Sinan Serhatlıoğlu oldu. 08.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-08T16:32+0300
2026-04-08T16:32+0300
yeni̇ şeyler rehberi̇
radyo sputnik
radyo
radyo
mircea lucescu
beşiktaş
serhat ayan
yeni̇ şeyler rehberi̇
Türk futbolunda da önemli etkiler bırakmış Rumen teknik direktör Mircea Lucescu 80 yaşında hayatını kaybetti.Lucescu’nun çevirmenliğini yapan Sinan Serhatlıoğlu, gazeteci Serhat Ayan’ın programına konuk oldu. Serhatlıoğlu, Mircea Lucescu ile geçirdiği yılları anlattı; Lucescu’nun yalnızca taktik değil, tarih ve kültürle de oyunculara katkı sağladığını vurguladı.
Serhat Ayan
Serhat Ayan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, mircea lucescu, beşiktaş, serhat ayan, yeni̇ şeyler rehberi̇
radyo sputnik, radyo, radyo, mircea lucescu, beşiktaş, serhat ayan, yeni̇ şeyler rehberi̇
Lucescu’nun tercümanı anlattı: “Futbolu saha dışında da öğreten bir hocaydı”
Gazeteci Serhat Ayan, Radyo Sputnik’teki Yeni Şeyler Rehberi programında bu haftaki konuğu, Lucescu’nun tercümanı Sinan Serhatlıoğlu oldu.
Türk futbolunda da önemli etkiler bırakmış Rumen teknik direktör Mircea Lucescu 80 yaşında hayatını kaybetti.
Lucescu’nun çevirmenliğini yapan Sinan Serhatlıoğlu, gazeteci Serhat Ayan’ın programına konuk oldu. Serhatlıoğlu, Mircea Lucescu ile geçirdiği yılları anlattı; Lucescu’nun yalnızca taktik değil, tarih ve kültürle de oyunculara katkı sağladığını vurguladı.
“Ben koyu bir Beşiktaş taraftarıydım. Tribünlerdeydim. Lucescu gelince yanında getirdiği arkadaşı sorunlar yaşadı. Beni de ilk günden itibaren Yıldırım başkan da tanıyordu. Tribünden tanışıyorduk, benim Fransızca geçmişimi de biliyorlardı. İlk başta hoca karşı çıktı, benimle birkaç deneme yaptıktan sonra ikna oldu. Ardından ben görevi devraldım. Onunla birlikte iki yıl çalıştım. Eşi tarih profesörü, birçok profesöre taş çıkaracak birikime sahipti ve Osmanlı ile ilgili bilmediğimiz birçok şeyi bize anlatırdı. Futbolcularla maça giderdik, maç öncesi mutlaka rehber tutup şehir turu yaptırırdı. Hangi kente gidersek o kentin tarihçesiyle ilgili bilgi akışı sağlanırdı. Tümer ve birçok oyuncu böylece kendi kişisel gelişimlerine katkı sağladılar. Çalışırken sert olmazdı çünkü futbolcular gözüne girmek ve başarılı olmak için uğraşırdı. Hiçbir lisan kullanamayan futbolcu varsa onlar için tercüman kullanırdı ama onun dışında iletişimini kendisi kurardı. Lucescu hoca rakibi öyle bir anlatırdı ki ayakkabısını nasıl bağladığına kadar söyler derlerdi. Son antremanda gözünü kapattı bir daha da açamadı. Futbola birçok değer kazandırmış önemli bir insandı. Benim şansım bu kıymetli hocalarla birlikte çalışabilmek oldu.”