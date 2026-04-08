Kurbanlık fiyatları cep yakacak: Büyükşehirlerde fiyatlar iki katına çıkıyor

Kurbanlık fiyatları cep yakacak: Büyükşehirlerde fiyatlar iki katına çıkıyor

Sputnik Türkiye

Kurban Bayramı yaklaşırken kurban fiyatları da merak ediliyor. Özellikle başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlere getirilen kurban fiyatları ise akaryakıt ve... 08.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-08T13:10+0300

2026-04-08T13:10+0300

2026-04-08T13:11+0300

ekonomi̇

kurban bayramı

kurban

kurban fiyatları

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/09/1072228062_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_6436f260ed7a89f3689d7ad3c1057850.jpg

Kurban Bayramı öncesinde kurbanlıkların fiyatları merak edilirken özellikle Anadolu’dan büyükşehirlere getirilen hayvanların fiyatı akaryakıt, nakliye, çadır kirası ve aracılık maliyetleriyle neredeyse iki katına ulaşıyor. Aracılar da fiyatları yükseltirken üreticide 11-13 bin TL olan küçükbaşın, İstanbul’da 22-25 bin TL’ye 145-170 bin lira olan bir büyükbaşın fiyatının ise 240-350 bin TL’ye yükselmesi kara kara düşündürtüyor. Maliyet kalemleri fiyatı iki katına çıkarıyorTürkiye Gazetesi'nin haberine göre, Anadolu’nun meralarından çıkan kurbanlıkların fiyatlarına büyükşehirlerdeki kurban pazarlarına gelene kadar çok sayıda maliyet ekleniyor. Akaryakıt, nakliye, aracılık kalemleri eklendiğinde ise fiyatlar iki katına ulaşıyor. Doğu Anadolu’dan İstanbul’a gelen bir tırın nakliye maliyeti, 2026 yılı mazot fiyatları ve otoyol zamlarıyla 90.000 TL’yi buluyor. Büyükşehirlerdeki kurban pazarlarının kira bedellerinin yüksekliği de fiyatların yükselmesinde neden oluyor. 15 günlük kira bedeli 120 bin liradan başlarken bazı yerlerde bu 200 bin liraya kadar çıkabiliyor. Erzurum, Kars veya Amasya’dan çıkan 600 kilogramlık bir büyükbaş, üreticide 145-175 bin TL iken, İstanbul’da 240-350 bin TL’ye kadar çıkıyor. Küçükbaş piyasasında ise üreticide 11-13 bin TL olan 50 kilogramlık bir koyunun fiyatı, büyükşehirlerde 22-25 bin TL’ye ulaşıyor. Üretici de isyanda Fiyatların eklenen 'maliyetlerle' iki katına çıkmasına üreticiler de isyan ediyor. Bir üretici, "Hayvanı iki yıl boyunca büyütüyoruz. İstanbul’da ‘yer parası’ olarak servet istiyorlar. İstanbul’da durma maliyeti, Erzurum’daki bir yıllık yem paramı geçti" derken başka bir üretici de "Koyun memlekette 12 bin lira ama İstanbul’a gelene kadar binen 10 bin TL farkın tek kuruşu bizim kârımız değil. Nakliyeci, çadır sahibi kazanıyor, olan hem bize hem de vatandaşa oluyor" diyerek yaşanan durumu anlattı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kurban bayramı, kurban, kurban fiyatları