‘İran’da ateşkes sağlansa da Lübnan’daki savaş uzayacak’

“Mayıs 2026’da Lübnan’da seçim yapılması gerekiyor. Hükümetin değişmesi gerekiyordu ancak savaş sebebiyle seçimler iki yıl ertelendi. Savaşın uzamasını onlar da bekliyorlar. Hükümette biraz daha kalmayı da istiyorlar. Şu an orduda da, hükümette de, insanların arasında da büyük bir uçurum var. Bu savaş dini liderin öldürülmesi ve Hizbullah’ın roket fırlatmasıyla başlamadı. Ateşkes zamanında dahi devam ediyordu. Hizbullah’ın silahsızlandırılması gündemdeydi. Lübnan Genelkurmay Başkanı Rudolph Heykel, bunun kolay olmayacağını söylüyordu. Amerika ısrarla zaman çizelgesi istiyordu. Yani böyle bir çatışma hep vardı. Hizbullah saldırmasa da İsrail bunu bahane ederek bütün ülkede silahsızlanma istiyordu. Lübnan’ı gözlerine kestirmişlerdi. Bu yüzden Hizbullah’ın suçlanmasını doğru bulmuyorum. Eski Genelkurmay Başkanı ve şu anki Cumhurbaşkanı Joseph Avn da temkinli yaklaşıyor. Ancak Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam biraz daha Amerika ve İsrail’in isteklerini gerçekleştirme noktasında daha hevesli. İran Büyükelçisinin sınır dışı edilmesini istediler ve Nebih Berri buna karşı çıktı örneğin. Nebih Berri biraz Hizbullah’ın sözcülüğünü üstlenmiş gibiydi. Nebih Berri, sınır dışı gündemine ‘olmaz’ dedi. İsrail de Trump gibi şansını deniyor. Nevvaf Selam da Trump gibi üstten başlıyor. Joseph Avn biraz daha mantıklı ve daha temkinli tarafta. ABD-İsrail’in Genelkurmay Başkanı’nın görevden alınması için büyük bir baskı kuruldu. Sonra ordu mensupları ‘Görevden alırsanız biz de istifa ederiz’ dedi. Hizbullah da ‘Ordudan istifa edecek komutanların’ listesini yayınladı. Lübnan ordusu şu an güçsüz, yönetim giderse daha da güçsüzleşecekler. Bu yüzden Rudolp Heykel’i şu an için görevden almaktan vazgeçtiler. Ancak çok büyük bir baskı var. Beyrut’ta Hristiyanların bulunduğu yerde otel de vurulmuştu. Otelin sahibi de milletvekiliydi. Orada insanlar göç edenlere evlerini açtılar. Belediye başkanı da ‘İnsanlar savaşın sebebi değil, onlar mağdur’ dedi. Bu başka birkaç belediyede daha oldu. Lübnan’daki halk ve yerel yönetimler büyük bir dayanışma gösteriyor. Lübnan’ın güneyndeki bazı köylerde de aynı dayanışmayı görüyoruz. Hristiyan köyleri Şiileri kendi köylerinde ağırlıyor. İsrail bu durumdan çok rahatsız. İsrail bazı papazları da hedef aldı. Ancak insanlar dayanışmaya devam ediyor. Lübnan’da insanların dayanışmasını vermek umut veriyor.”