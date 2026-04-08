İran, Epstein koalisyonunu yendi: 'Umarım ateşkese sadık kalınır!'

Yani izahı olmayanın mizahı oluyor şeklinde savunmalar artık iyice sayısı artmaya başladı. Elbette geçmiş savunmalarda da yine böyle hakim karşısında günler sonra kendini anlatma fırsatı yakalayanların o kısıtlı vakitte nasıl suçsuz olduklarını, kendilerine yöneltilen suçlamaların aslında ne kadar altına doldurulamadığını anlatma çalışmalarına şahit olmuştuk. Ama senin de söylediğin gibi ben de ilk kez aslında olmadığını ki kendisi duruşma salonunda galiba beni unuttular hissiyatına kapıldığını da savunmasında söyledi Nuri Cem Ceylan.Çünkü öyle ki hakim karşısında sözleri işte gülüşmelerine de neden oluyor. Duruşma salonunda ıraz bayrak gibi günün sonunda aylardır tutuklu isimlerden bahsediyoruz. Ben aslında yoğun diye bir cümle vardır ya ara ara böyle esprilere de konu olan bir cümledir.Bu gerçek bir hikaye. Aslında ben yokum dedi. Gerçekten yokum dedi.Peki Nuri Cem Ceylan ne de yok. O da ıraz bayrak gibi neden cezaevinde olduğunu bilmiyor. Çünkü kendisine yöneltilen suçlama, veri sızıntısı suçlaması iddianamede eylem 13 diye geçiyor.Herhangi bir veri tabanına erişimi de yok. Nerede var? Hiçbir yerde yok. Yazılımcı da değil.Değerlendirme usol yetkililerin değerlendirmesinde yani uzman kişilerin yaptığı değerlendirmede de yok. İddianamenin herhangi bir yerinde de yok ya da herhangi bir ifadede yok. Dolayısıyla ben aslında gerçekten yokum diyor ama aylardır cezaevinde tutuklu.Bu suçlamaların bir karşılığı da yok dedi. Herhangi bir yerinde yoksam ben neden cezaevindeyim diye hatta söyledi. Mahkeme başkanı bile ya şu eylem 13'ü bana bir anlatsanıza demişti ıraz bayrak savunma yapmadan önce.Yani mahkeme başkanının dahi iddianameyi okuduktan sonra aslında tam olarak anlayamadığı bir manzara var iddianamede bu bölümde. Şimdi Hasan Fehmi Demir de diyor ki bu özellikle bir hata üzerine yapılan bir karışıklık değil. Yani özensizlikten de değil bu bilinçli yapılan bir karışıklık.Kimse işin içinden çıkamıyor. Duruşma salonunda insani hikayeler, mantık hataları, hiçbir yere oturtulamayan suçlamalar bir tarafta anne babalar. Şimdi o izleyici tarafına bakıldığında da gerçekten ıraz bayrağın babası gözyaşlarıyla dinledi.Aynı şekilde Nuricam Ceylan da ben tahliye talebimi kendim için istiyorum demedi. Ben tahliye talebimi annem ve babam için istiyorum dedi.