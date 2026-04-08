Hakan Çakır cinayeti davasında karar açıklandı: İki çocuğa hapis cezası, baba ve ağabeye müebbet

Ankara'da bıçaklanarak öldürülen Hakan Çakır'ın ölümüyle ilgili davada mahkeme kararını açıkladı. Suça sürüklenen çocuklardan birine 25 yıl diğerine ise 32 yıl... 08.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-08T15:32+0300

Ankara Keçiören'de 23 yaşındaki Hakan Çakır'ın öldürülmesiyle ilgili davada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme 18 yaşından küçük olan T.Y.Z'ye 25 yıl, B.S.Z'ye 32 yıl hapis cezası verdi. Çocukların babası Cemal Zeynal ve diğer sanık ağabey Ahmet Emir Zeynal hakkında müebbet hapis ve ayrıca 28'er yıl hapis cezasına hükmetti.Kız kardeşini korumak isterken öldürüldüKeçiören'de çiğ köfte dükkanı işleten Hakan Çakır'ın annesi S.Ö. ve kız kardeşi Melisa Nur Çakır (15), geçen yıl 10 Ağustos'ta dükkandan eve dönerken sokak arasındaki merdivende oturan Ahmet Emir Zeynal (19) ve arkadaşı Umut Kılınç (19) ile yol verme meselesi nedeniyle tartıştı.Melisa Nur Çakır'ın haber vermesiyle gelen ağabeyi Hakan Çakır ile Zeynal ve Kılınç arasında kavga çıktı. İki ailenin diğer yakınlarının da dahil olmasıyla büyüyen kavgada Hakan Çakır, bıçaklanarak öldürüldü. Olaya karışan Cemal Zeynal (45) ile çocukları Ahmet Emir Zeynal, B.S.Z. (17), T.Y.Z. (14) tutuklandı.Savcı mütaalasını açıklamıştıEsasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanıklar Cemal Zeynal, Ahmet Emir Zeynal ve Umut Kılınç’ın ‘Kasten öldürme’ suçundan müebbet, 2 kişiye yönelik ‘Öldürmeye teşebbüs’ suçundan ise 45’er yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etmişti. Savcı, suça sürüklenen çocuklar B.S.Z. hakkında 41 yıla, T.Y.Z. hakkında ise 26 yıl 6 aya kadar hapis cezası verilmesini istemişti.Mütalaada, aynı dosyada ‘Basit yaralama’ suçundan haklarında 5’er yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Hakan Çakır’ın babası Şahin Çakır, ağabeyi Hakkı Can Çakır ve akrabası Eyyüp Demir yönünden ise isnat edilen suçun sabit olmadığı gerekçesiyle beraat kararı verilmesi talep edilmişti. Mahkeme başkanı, eksik hususların tamamlanmasına karar verip, duruşmayı 8 Nisan'a ertelemişti.Mahkeme kararı açıkladıSuça sürüklenen çocuklar 14 yaşındaki T.Y.Z 25 yıl ve 17 yaşındaki B.S.Z 32 yıl, baba Cemal Zeynal müebbet hapis cezası ve 28 yıl hapis, Ahmet Emir Zeynal müebbet hapis cezası ve 28 yıl hapis cezası verildi.

