Fenerbahçe'den taraftarlarına jest: 2 bin 338 lirayı kulüp ödeyecek
Fenerbahçe'den taraftarlarına jest: 2 bin 338 lirayı kulüp ödeyecek
Fenerbahçe, Kayserispor'la oynayacağı maçın 3 bin 838 lira olarak açıklanan biletlerin 2 bin 338 liralık kısmını kulübün karşılayacağını duyurdu. 08.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-08T14:32+0300
2026-04-08T14:32+0300
Cumartesi günü Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe taraftarlarına jest yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada maçın 3 bin 838 TL olarak açıklanan bilet fiyatının 2 bin 338 TL’lik kısmını kulübün karşılayacağı, taraftarlardan sadece 1500 TL alınacağı duyuruldu. Bilet talepleri bugün alınıyorFenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Fenerbahçemizin 11 Nisan 2026 Cumartesi günü saat 20.00’de Kayseri'de oynayacağı müsabakanın deplasman tribünü bilet talep toplama süreci, 8 Nisan 2026 tarihinde (bugün) saat 12.00 itibarıyla başlayacaktır. Şampiyonluk yolunda takımımızın sahadaki mücadelesine deplasmanda da en güçlü desteğin verilmesi adına 3 bin 838 TL olarak belirlenen deplasman tribünü bilet fiyatları kulübümüz tarafından sübvanse edilecek olup, taraftarlarımızdan bilet başına yalnızca bin 500 TL tahsil edilecektir. Bilet talepleri, 8 Nisan 2026 tarihinde (bugün) saat 18.00’e kadar alınacaktır."Talep toplama ve satış sürecinin kulübün resmi internet sitesi üzerinden olacağı belirtildi. Maç 11 Nisan Cumartesi günü saat 20.00 başlayacak.
Fenerbahçe'den taraftarlarına jest: 2 bin 338 lirayı kulüp ödeyecek
Fenerbahçe, Kayserispor'la oynayacağı maçın 3 bin 838 lira olarak açıklanan biletlerin 2 bin 338 liralık kısmını kulübün karşılayacağını duyurdu.
Cumartesi günü Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe taraftarlarına jest yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada maçın 3 bin 838 TL olarak açıklanan bilet fiyatının 2 bin 338 TL’lik kısmını kulübün karşılayacağı, taraftarlardan sadece 1500 TL alınacağı duyuruldu.
Bilet talepleri bugün alınıyor
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Fenerbahçemizin 11 Nisan 2026 Cumartesi günü saat 20.00’de Kayseri'de oynayacağı müsabakanın deplasman tribünü bilet talep toplama süreci, 8 Nisan 2026 tarihinde (bugün) saat 12.00 itibarıyla başlayacaktır. Şampiyonluk yolunda takımımızın sahadaki mücadelesine deplasmanda da en güçlü desteğin verilmesi adına 3 bin 838 TL olarak belirlenen deplasman tribünü bilet fiyatları kulübümüz tarafından sübvanse edilecek olup, taraftarlarımızdan bilet başına yalnızca bin 500 TL tahsil edilecektir. Bilet talepleri, 8 Nisan 2026 tarihinde (bugün) saat 18.00’e kadar alınacaktır."
Talep toplama ve satış sürecinin kulübün resmi internet sitesi üzerinden olacağı belirtildi. Maç 11 Nisan Cumartesi günü saat 20.00 başlayacak.