https://anlatilaninotesi.com.tr/20260408/fenerbahceden-taraftarlarina-jest-2-bin-338-lirayi-kulup-odeyecek-1104862630.html

Fenerbahçe'den taraftarlarına jest: 2 bin 338 lirayı kulüp ödeyecek

Fenerbahçe, Kayserispor'la oynayacağı maçın 3 bin 838 lira olarak açıklanan biletlerin 2 bin 338 liralık kısmını kulübün karşılayacağını duyurdu. 08.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-08T14:32+0300

spor

fenerbahçe

kayserispor

bilet

bilet satışı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/12/1104334015_0:178:3008:1870_1920x0_80_0_0_110fe2d0263df249a9bb3fc4eea1cb80.jpg

Cumartesi günü Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe taraftarlarına jest yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada maçın 3 bin 838 TL olarak açıklanan bilet fiyatının 2 bin 338 TL’lik kısmını kulübün karşılayacağı, taraftarlardan sadece 1500 TL alınacağı duyuruldu. Bilet talepleri bugün alınıyorFenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Fenerbahçemizin 11 Nisan 2026 Cumartesi günü saat 20.00’de Kayseri'de oynayacağı müsabakanın deplasman tribünü bilet talep toplama süreci, 8 Nisan 2026 tarihinde (bugün) saat 12.00 itibarıyla başlayacaktır. Şampiyonluk yolunda takımımızın sahadaki mücadelesine deplasmanda da en güçlü desteğin verilmesi adına 3 bin 838 TL olarak belirlenen deplasman tribünü bilet fiyatları kulübümüz tarafından sübvanse edilecek olup, taraftarlarımızdan bilet başına yalnızca bin 500 TL tahsil edilecektir. Bilet talepleri, 8 Nisan 2026 tarihinde (bugün) saat 18.00’e kadar alınacaktır."Talep toplama ve satış sürecinin kulübün resmi internet sitesi üzerinden olacağı belirtildi. Maç 11 Nisan Cumartesi günü saat 20.00 başlayacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260406/fenerbahce-besiktas-derbisi-ardindan-tedesco-son-haftalardaki-maclara-bakilirsa-besiktas-ve-1104787499.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

