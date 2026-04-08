Erdoğan'dan ateşkes yorumu: Memnuniyet duyuyoruz, tahrik ve sabotaja fırsat verilmemeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından açıklama yaparak "28 Şubat'tan beri bölgemizi yangın yerine çeviren savaşta dün gece ilan edilen ateşkesten memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.
2026-04-08T13:43+0300
Erdoğan ABD-İran ateşkesi sonrası açıklama yaptı:
13:41 08.04.2026 (güncellendi: 13:43 08.04.2026)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından açıklama yaparak "28 Şubat’tan beri bölgemizi yangın yerine çeviren savaşta dün gece ilan edilen ateşkesten memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.
28 Şubat’tan beri bölgemizi yangın yerine çeviren savaşta dün gece ilan edilen ateşkesten memnuniyet duyuyoruz. Olası tahrik ve sabotajlara fırsat verilmeden ateşkesin sahada tam olarak uygulanmasını temenni ediyoruz. Başta dost ve kardeş Pakistan olmak üzere ateşkes ilanına giden süreçte katkısı olan tüm aktörleri canıgönülden tebrik ediyoruz. Savaş, çatışma, gerilim ve zulümlerden çok çekmiş coğrafyamızın bir an önce barışa, huzura, istikrara kavuşması samimi temennimizdir. Türkiye, bölgesinde ve dünyada barışın sesini yükseltmeye devam edecektir.