‘Enflasyon ve faiz sabit kalsa da fiyatlar artıyor’

Sputnik Türkiye

TÜKONFED Gönüllüsü Dr. Mustafa Cengiz, Okan Aslan’la Gün Ortası’nda fiyat artışlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Cengiz, “Yüksek faiz ve enflasyonist... 08.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-08T15:18+0300

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Gönüllüsü Dr. Mustafa Cengiz, Radyo Sputnik’te Okan Aslan’la Gün Ortası’nın konuğu oldu.Faiz artışlarının üretime ve tüketiciye yansımaları üzerine değerlendirmede bulunan Cengiz, “Ülkemizde uzunca bir süredir enflasyonla mücadele ediliyor. Stabil bir program izleniyor. Yüksek faiz ortamı üretimde finansman maliyetlerini artırdığı için maliyetler de artıyor. Uygulanacak ortodoks politikalarla rakamlar düzelebilir ancak faiz artışı ve enflasyon etkisi uzun sürdüğü zaman sosyokültürel sıkıntılar da oluyor. Faiz ve enflasyon sabit kalsa bile fiyatlar artmaya devam ediyor. Tüketici de bundan şikayet ediyor” dedi.‘Finansmana erişim sorunu tüketiciye de yansıyor’İş dünyasının en büyük sorunlarından birinin finansmana erişim olduğunu belirten Cengiz, şöyle konuştu:‘Enflasyonu düşürürken üretimi kaybetmemeliyiz’Ekonomi yönetiminin son dönemlerde “beklenen” ortodoks politikaları uygulamasına rağmen ortada “kronik” bir sorun olduğunu söyleyen Cengiz; “Uygulanan politikalar doğru olsa bile ‘kemer sıkma politikaları’ çok uzun sürdüğü zaman farklı krizler ortaya çıkıyor. Kaybettiğimiz fabrikaları yerine koymakta zorlanıyoruz. Belki enflasyonu düşürebiliriz ama kaybettiğimiz üretim yüzünden ithalata dönmek zorunda kalabiliriz. Uzun vadede bunun ceremesini yine biz vatandaşlar çekeceğiz” değerlendirmesini yaptı.‘Tekstil sektörü, ilişkide olduğu sektörlere can suyu olabilir’Tekstil sektörüyle ilgili soruyu yanıtlayan Cengiz, şöyle konuştu:

2026

