‘Enflasyon ve faiz sabit kalsa da fiyatlar artıyor’
TÜKONFED Gönüllüsü Dr. Mustafa Cengiz, Okan Aslan’la Gün Ortası’nda fiyat artışlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Cengiz, “Yüksek faiz ve enflasyonist... 08.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-08T15:18+0300
Okan Aslan
TÜKONFED Gönüllüsü Dr. Mustafa Cengiz, Okan Aslan’la Gün Ortası’nda fiyat artışlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Cengiz, “Yüksek faiz ve enflasyonist ortam uzun sürdüğünde faiz ve enflasyon sabit kalsa da fiyatlar artıyor. Tüketici de bundan şikayetçi” değerlendirmesini yaptı.
Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Gönüllüsü Dr. Mustafa Cengiz, Radyo Sputnik’te Okan Aslan’la Gün Ortası’nın konuğu oldu.
Faiz artışlarının üretime ve tüketiciye yansımaları üzerine değerlendirmede bulunan Cengiz, “Ülkemizde uzunca bir süredir enflasyonla mücadele ediliyor. Stabil bir program izleniyor. Yüksek faiz ortamı üretimde finansman maliyetlerini artırdığı için maliyetler de artıyor. Uygulanacak ortodoks politikalarla rakamlar düzelebilir ancak faiz artışı ve enflasyon etkisi uzun sürdüğü zaman sosyokültürel sıkıntılar da oluyor. Faiz ve enflasyon sabit kalsa bile fiyatlar artmaya devam ediyor. Tüketici de bundan şikayet ediyor” dedi.
‘Finansmana erişim sorunu tüketiciye de yansıyor’
İş dünyasının en büyük sorunlarından birinin finansmana erişim olduğunu belirten Cengiz, şöyle konuştu:
“Finansmana erişim meselesini basitçe ‘şirketlerin kredi alamaması’ olarak ele almamak gerekiyor. İyi şirketler de dahi enflasyonist ortamda faizler yüksek olduğunda ya da ihracat yapamayıp döviz kredisine ulaşamadığı zaman ölçek kaybı yaşıyor. Bu da uluslararası arenada rekabet gücümüzü zayıflatıyor ve yine iç pazarda tüketiciye fiyat artışı olarak yansıyor.”
‘Enflasyonu düşürürken üretimi kaybetmemeliyiz’
Ekonomi yönetiminin son dönemlerde “beklenen” ortodoks politikaları uygulamasına rağmen ortada “kronik” bir sorun olduğunu söyleyen Cengiz; “Uygulanan politikalar doğru olsa bile ‘kemer sıkma politikaları’ çok uzun sürdüğü zaman farklı krizler ortaya çıkıyor. Kaybettiğimiz fabrikaları yerine koymakta zorlanıyoruz. Belki enflasyonu düşürebiliriz ama kaybettiğimiz üretim yüzünden ithalata dönmek zorunda kalabiliriz. Uzun vadede bunun ceremesini yine biz vatandaşlar çekeceğiz” değerlendirmesini yaptı.
‘Tekstil sektörü, ilişkide olduğu sektörlere can suyu olabilir’
Tekstil sektörüyle ilgili soruyu yanıtlayan Cengiz, şöyle konuştu:
“Sektörde bir belirsizlik ve öngörülemezlik var. Bu yüzden üretimin başta Mısır olmak üzere, üretim maliyetlerinin daha makul olduğu diğer ülkelere kaçma problemi var. Sert bir daralma yaşandı son yıllarda ve bağlantılı olduğu birçok sektör var. Domino etkisi yaratmaması için tekstili etkileyen makine, lojistik, perakende, ambalaj gibi sektörlerde yapılacak olan doğru teşvikler; tekstil dışındaki sektörlere hizmet vermelerini ve burada kaybettiklerini diğer sektörlerden kazanmalarını sağlayacaktır. İş yine para politikasını yönetenlere düşüyor. Biz tekstil sektörünü kötü üretim yaptığımız için kaybetmedik, maliyet artışları ve finansman erişimi sorunlarından dolayı üretim başka ülkelere kaydı. Mısır’daki fiyat avantajının da çok üzün süreceğine ihtimal vermiyorum. Belki eski günlerine dönmeyebilir tekstil ama ilişkide olduğu sektörlere can suyu olabileceğini düşünüyorum.”