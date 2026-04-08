Doç. Dr. Mutlu: İran’ın Hürmüz’deki tavrı uluslararası hukuka uygun

“Savaşın başladığı süreçte hukuku ikiye ayırıyoruz. Bunlardan biri savaş başlamadan önceki kuvvet kullanma hukuku. Bir devlet bir devlete bırakın saldırmayı, saldırma tehdidinde bile bulunamaz. Bu bir ihlaldir. Hatta buna uluslararası ceza hukukunda ‘saldırı suçu’ adını verdikleri bir suç eklenmiştir. 12 Gün Savaşı’nda ABD saldırı suçu işledi, sonra Venezuela’da işledi, sonrasında tekrar İran’da işledi. Barış ve güvenliğin sağlanması gerekçesiyle, usulüne uygu bir BM kararı olmadan ve kendinizi savunmadan yapılan her türlü saldırı saldırı suçunu oluşturur. Bu suç işlendikten sonra hukuk şunu der: ‘Madem saldırdın, en azından savaş sırasında oradaki temel insani hususları korumak için silahlı çatışmanın hukukuna uy’ diyor. Siviller hiçbir şekilde hedef olamaz. Sivilleri sistematik olarak katletmek insanlığa karşı suçtur. Bu, bir bölgedeki belli bir soyu ortadan kaldırmak amacıylaysa bu da soykırımdır. Savaş dışı askeri birimleri saldırı dahi savaş suçudur.”