Doç. Dr. Mutlu: İran’ın Hürmüz’deki tavrı uluslararası hukuka uygun
ABD-İsrail ve İran arasında devam eden savaşta 40 günün sonunda ateşkes ilan edildi. Ateşkesin ardından Hürmüz Boğazı yeniden gemi trafiğine açıldı.
2026-04-08T17:12+0300
İsmet Özçelik
ABD-İsrail ve İran arasında devam eden savaşta 40 günün sonunda ateşkes ilan edildi. Ateşkesin ardından Hürmüz Boğazı yeniden gemi trafiğine açıldı. Doç. Dr. Mutlu, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatmasının uluslararası hukuka uygun olduğunu belirterek, “İran’ın kendine saldırı yapan güçlerin finansal desteğini kesme hakkı var” dedi.
Radyo Sputnik’te yayınlanan 'İsmet Özçelik’le Ankara Farkı' programına konuk olan Hacettepe Üniversitesi Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Erdem İlker Mutlu, şu mesajları verdi:
‘İran petro dolar sistemine darbe vurdu’
“İran hukuk ne diyorsa onu yapıyor. Kendine saldırı yapan güçlerin finansal desteğini kesme hakkı var. Savaş hukukunda var olan kurallarda karşı tarafın lojistik ve finansal desteğini kesmek yer alıyor. İran Hürmüz’de finansal desteği kesiyor. Petro dolar sisteminin ortasına baltayı vurdu. Bu bir caydırıcılık. Ki İran’ın bunu başarabileceğine inanmıyorlardı. Ama işler böyle yürümedi, saha çok farklı.”
‘Trump ABD’nin tüm yalanlarını açık etti’
“Modern sömürgeciliği dünya devletlerine finans kapital üzerinden dayatıyorlardı ve bunun altında da bir söylem gerekliydi. O söylem de şuydu: ‘İnsan hakları’, ‘demokrasi’, ‘hukuk bizim için çok önemli’, her yıl ülkeler hakkında insan hakları raporları vs. Bu kurguyu tüm dünyaya yavaş yavaş da ‘yediriyorlardı’. Bizim gibi farkındalığı yüksek olanlar bunu ‘yemezler’ ama nihayetinde az buçuk bu düzeni kurmuşlardı. Trump şimdi bir çuval inciri berbat etti. Şu anda herkes gerçeği görmeye başladı. Üstüne kurdukları modern tarih anlatısının gerçek olmadığını, kendi değerler silsilesinin gerçek olmadığını herkes anladı. Resmen olduklarından farklı göründüklerini anlattı.”
‘ABD açıkça savaş suçu işledi’
“Savaşın başladığı süreçte hukuku ikiye ayırıyoruz. Bunlardan biri savaş başlamadan önceki kuvvet kullanma hukuku. Bir devlet bir devlete bırakın saldırmayı, saldırma tehdidinde bile bulunamaz. Bu bir ihlaldir. Hatta buna uluslararası ceza hukukunda ‘saldırı suçu’ adını verdikleri bir suç eklenmiştir. 12 Gün Savaşı’nda ABD saldırı suçu işledi, sonra Venezuela’da işledi, sonrasında tekrar İran’da işledi. Barış ve güvenliğin sağlanması gerekçesiyle, usulüne uygu bir BM kararı olmadan ve kendinizi savunmadan yapılan her türlü saldırı saldırı suçunu oluşturur. Bu suç işlendikten sonra hukuk şunu der: ‘Madem saldırdın, en azından savaş sırasında oradaki temel insani hususları korumak için silahlı çatışmanın hukukuna uy’ diyor. Siviller hiçbir şekilde hedef olamaz. Sivilleri sistematik olarak katletmek insanlığa karşı suçtur. Bu, bir bölgedeki belli bir soyu ortadan kaldırmak amacıylaysa bu da soykırımdır. Savaş dışı askeri birimleri saldırı dahi savaş suçudur.”
‘İran’da 600 okul vuruldu’
“İran hiçbir şekilde saldırı ile insan kaybı yaşamadı. ABD ise bütün kayıpları saldırıda yaşadı. Saldırıyor ve kaybediyor. İran’ın üslere yapmış olduğu misilleme de savunmadır, saldırı değildir. Karşı tarafa vermiş olduğu zararları çok hesaplı, çok ince, neredeyse hukuki standartların tamamen içinde, o kadar iyi bir kurmaylık yapmış ki İran’ın bütün kayıpları karşı tarafın ahlaksız saldırılarıyla oldu. Daha ilk günden ilkokul çağındaki kız çocukların okulu vuruldu. 6 yüz eğitim kurumu vurulmuş, bunların 20 tanesi üniversite. Burada hedeflenen nedir? İran medeniyetini sürdürecek güçlere saldırılıyor.”