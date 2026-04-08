Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile İran'daki ateşkes sürecini görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile telefonda görüştü. Görüşmede İran'daki ateşkes süreci ve son gelişmeler ele alındı. 08.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-08T20:34+0300
20:22 08.04.2026 (güncellendi: 20:34 08.04.2026)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefon görüşmesin de, iki haftalık barış sürecinin iyi değerlendirilmesi gerektiğini, Türkiye’nin kalıcı barış ve istikrar için katkı sunmaya devam edeceğini belirtti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede İran'daki ateşkes süreci ve son gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'e ateşkes sürecindeki rolleri nedeniyle teşekkür etti. Şerif de Erdoğan'a ateşkes sürecine katkıları için teşekkür etti.