Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile İran'daki ateşkes sürecini görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile İran'daki ateşkes sürecini görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile telefonda görüştü. Görüşmede İran'daki ateşkes süreci ve son gelişmeler ele alındı. 08.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-08T20:22+0300
2026-04-08T20:34+0300
türki̇ye
i̇ran
pakistan
recep tayyip erdoğan
şahbaz şerif
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefon görüşmesin de, iki haftalık barış sürecinin iyi değerlendirilmesi gerektiğini, Türkiye’nin kalıcı barış ve istikrar için katkı sunmaya devam edeceğini belirtti.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede İran'daki ateşkes süreci ve son gelişmeler ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'e ateşkes sürecindeki rolleri nedeniyle teşekkür etti. Şerif de Erdoğan'a ateşkes sürecine katkıları için teşekkür etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260408/mgk-toplantisi-sona-erdi-hudutlarin-guvenligine-iliskin-tedbirlere-devam-edilecek-1104871317.html
türki̇ye
i̇ran
pakistan
Sputnik Türkiye
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇ran, pakistan, recep tayyip erdoğan, şahbaz şerif
i̇ran, pakistan, recep tayyip erdoğan, şahbaz şerif

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile İran'daki ateşkes sürecini görüştü

20:22 08.04.2026 (güncellendi: 20:34 08.04.2026)
© Fotoğraf : Cumhurbaşkanlığı XErdoğan - Şerif
Erdoğan - Şerif - Sputnik Türkiye, 08.04.2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile telefonda görüştü. Görüşmede İran'daki ateşkes süreci ve son gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefon görüşmesin de, iki haftalık barış sürecinin iyi değerlendirilmesi gerektiğini, Türkiye’nin kalıcı barış ve istikrar için katkı sunmaya devam edeceğini belirtti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede İran'daki ateşkes süreci ve son gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'e ateşkes sürecindeki rolleri nedeniyle teşekkür etti. Şerif de Erdoğan'a ateşkes sürecine katkıları için teşekkür etti.
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2026
MGK toplantısı sona erdi: 'Hudutların güvenliğine ilişkin tedbirlere devam edilecek'
