Ali Çağatay: Ateşkesin iyi sonuçlar getirip getirmeyeceğini bilmiyoruz
İran'da neler oluyor?
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’teki Seyir Hali programında, ABD, İsrail ve İran arasındaki geçici ateşkes sürecini değerlendirdi. Ateşkesin tek taraflı bir görünüm taşıdığını ve yürürlüğe girip girmeyeceğinin belirsiz olduğunu belirten Çağatay, sürecin kalıcı barışa dönüşme ihtimalini düşük gördüğünü ifade etti.
Ali Çağatay, ABD, İsrail ve İran arasında ilan edilen geçici ateşkesin sahadaki karşılığı ve kalıcılığına ilişkin belirsizliklerin sürdüğüne dikkat çekti. Ateşkesin uygulanabilirliği ve uzun vadede barışa dönüşüp dönüşmeyeceği ise tartışma konusu olmaya devam ediyor.
‘İsrail’in özellikle Lübnan ve Suriye’ye yönelik saldırılarını durduracağına dair bir teminat verilmiş değil’
Çağatay, ABD, İsrail ve İran arasındaki çatışmada geçici ateşkes ilan edildiğini, ancak İsrail’in saldırılarını durduracağına dair net bir güvence bulunmadığı için bunun tek taraflı bir ateşkes gibi göründüğünü söyledi:
‘’Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail ve İran arasındaki savaşın 40. günü geride kalırken bir ateşkes anlaşması yürürlüğe girmek üzere. Amerika 2 haftalık geçici bir ateşkes ilan etti. İran tarafı da bu geçici ateşkese evet dedi. Donald Trump, İran'la 2 haftalık ateşkes anlaşmasını duyurduktan sonra İran'ın bu şartları yerine getirebileceğini tahmin ediyorum dedi. Hürmüz Boğazı'nın mutlak surette kesintisiz biçimde ticarete açılması gerektiğini ve İran'ın saldırılarını durdurması gerektiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri böylesi bir ateşkes anlaşmasını öneriyorsa saldırıları durduracaktır. Ancak İsrail'in saldırılarını durdurup durdurmayacağı konusunda çok fazla açıklama yok. İsrail’in özellikle Lübnan ve Suriye’ye yönelik saldırılarını durduracağına dair bir teminat verilmiş değil. Bu bakımdan tek taraflı bir ateşkes gibi.’’
‘Ateşkesin iyi sonuçlar getirip getirmeyeceğini bilmiyoruz’
Çağatay, ateşkesin yürürlüğe girip girmeyeceğinin belirsiz olduğunu belirtti:
‘’Ateşkes görüşmeleri Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılacak. İsrail de anlaşmayı kabul etti. Ateşkes henüz yeni ilan edildiği için yürürlüğe girme tarihi netleşmedi. Bu arada ihlal olabilir. Ateşkes iki taraf, üç taraf tarafından evet kabul edildi denirse, belki o zaman ihlal durumu söz konusu olmayabilir ve ateşkes yürürlüğe girebilir. Ateşkesin iyi sonuçlar getirip getirmeyeceğini bilmiyoruz. Savaşı sona erdirip erdirmeyeceğini de bilmiyoruz. Ateşkesin ABD ve İsrail için yeni bir zaman kazanma, top çevirme anlayışının sonucu olup olmadığını da bilmiyoruz.’’
‘Kalıcı bir ateşkesin olabileceğini düşünmüyorum’
Çağatay, sürecin cuma gününe kadar netleşeceğini ancak kalıcı bir ateşkes ihtimalini düşük gördüğünü söyledi:
‘’Bütün bunlar beklenebilir. Fakat sadece şundan eminiz; bu cuma gününe kadar süreç devam edecek. Cuma günü İslamabad'da bir araya geldikleri takdirde evet ateşkes geçerli diyeceğiz. Ancak bu bir geçici ateşkesse, kalıcı bir ateşkese dönüşebilmesi çok zaman olabilir. Ben, kalıcı bir ateşkesin olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü İsrail, İran'ı bölgede yaralı bir aslan gibi bulundurmak istemiyor. Yaralı bir aslanın çok daha tehlikeli olacağını düşünüyor. Umarız barış gelir. Barış gelirse elbette hepimiz açısından, dünya açısından, insanlık açısından, kainat açısından mutluluk verici bir tablo ortaya çıkabilir.’’