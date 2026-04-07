Trump’ın endişesi: Olmayan halk desteği, petrodolar sisteminin baltalanması

“ABD ve İsrail’in İran’a saldırıları 28 Şubat günü başlamıştı. Ondan beri devalarca kez saat verildi ve geri adım atıldı. Dünkü açıklamasında ise ‘İran bir gecede ortadan kalkabilir, o da yarın olabilir’ demişti. Daha önce de defalarca bunları dile getirmişti. Felç geçirdiğine dair iddialar vardı, gazetecilerin karşısına geçti ve açıklamalarda bulundu. ‘İran petrolünün tamamını almak isterdim ama ne yazık ki Amerikan halkı eve dönmemizi istiyor’ dedi. Aslında Trump’ın kafasındaki tam olarak da bu. Amerikan halkı ‘Biz neden oradayız’ sorusuna yanıt bulamıyor. Kamuoyu desteğinin azaldığını görüyoruz. Sıradan bir Amerikalı benzin istasyonuna gittiğinde bir galon benzini ne kadara aldığına bakıyor. Kasım ayındaki ara seçimi de yanına eklersek Trump’ın nasıl bir gerçeklikle karşı karşıya kaldığını da görüyoruz. Körfez ülkeleri artık daha az petrol ihraç ediyor. Bu petrol gelirlerini Amerika’daki yatırımlarına aktaramıyorlar. Birçok yabancı merkez bankası para birimlerinin değer kaybetmesini önlemek için hazine tahvillerini satıyor. Amerikan finans sektörü artık güvenli liman olma statüsünü yavaş yavaş kaybediyor. Sistem petrodolar sistemi üzerine, yani petrolün dolarla alınıp verildiği o sistem üzerine kurulu. Böyle olunca Amerika petrolden dolar elde etme gücünü bu süreç içerisinde kaybediyor. İşte aslında Amerika’nın savaş öncesi tam olarak yorumlayamadığı bunlardı. Sadece misillemeleri değil ortaya çıkan finansal tabloyu da hesaplayamamış belli ki. Batı da bunu ayrıntılı şekilde görüyor”