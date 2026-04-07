‘Hatır sigortalı’ kişilerin emekliliği iptal edildi
‘Hatır sigortalı’ kişilerin emekliliği iptal edildi
Radyo Sputnik Programcısı Okan Aslan, Gün Ortası’nda Sosyal Güvenlik Kurumu’nun denetimleri sonrası 245 bin kişinin emekliliğinin iptal edilmesine yönelik... 07.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-07T14:44+0300
2026-04-07T14:44+0300
2026-04-07T14:44+0300
radyo
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) 2016’dan bu yana sahte sigortalılara yönelik sürdürdüğü denetimler kapsamında 245 bin kişinin emekliliği iptal edildi.Detayları duyuran SGK Uzmanı İsa Karakaş, “Tam 3.273 sahte iş yeri üzerinden bildirim yapılan 245.740 kişinin sigortası ve emekliliği iptal edilmiş durumda” dedi.Radyo Sputnik Programcısı Okan Aslan, Gün Ortası’nda konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. “SGK, 2016’dan bu yana yaptığı denetimlerde sahte sigortalıları tespit etmeyi sürdürüyor” diyen Aslan, sigorta iptallerinin nedenine ilişkin de konuştu.Aslan şunları söyledi:
Sputnik Türkiye
Okan Aslan
Okan Aslan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Okan Aslan
radyo sputnik, radyo, radyo, sgk
radyo sputnik, radyo, radyo, sgk
‘Hatır sigortalı’ kişilerin emekliliği iptal edildi
Radyo Sputnik Programcısı Okan Aslan, Gün Ortası’nda Sosyal Güvenlik Kurumu’nun denetimleri sonrası 245 bin kişinin emekliliğinin iptal edilmesine yönelik açıklamalarında “Bu şekilde emekli olanların maaşlarının iadeleri isteniyor” dedi.
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) 2016’dan bu yana sahte sigortalılara yönelik sürdürdüğü denetimler kapsamında 245 bin kişinin emekliliği iptal edildi.
Detayları duyuran SGK Uzmanı İsa Karakaş, “Tam 3.273 sahte iş yeri üzerinden bildirim yapılan 245.740 kişinin sigortası ve emekliliği iptal edilmiş durumda” dedi.
Radyo Sputnik Programcısı Okan Aslan, Gün Ortası’nda konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. “SGK, 2016’dan bu yana yaptığı denetimlerde sahte sigortalıları tespit etmeyi sürdürüyor” diyen Aslan, sigorta iptallerinin nedenine ilişkin de konuştu.
“Sigorta iptallerinin nedenleri arasında çalışmadan sigortalı gösterilme durumu var. Buna ‘hatır sigortası’ deniyor. Denetimler; yapay zeka ve dijital analizlerle yapılmış, milyonlarca veri incelenmiş. Toplamda üç binden fazla sahte iş yeri tespit ediliyor. Bu kişilerden emekli olanların maaşı kesildi ve aldıkları maaşların iadeleri istendi.”