‘Hatır sigortalı’ kişilerin emekliliği iptal edildi
Radyo Sputnik Programcısı Okan Aslan, Gün Ortası'nda Sosyal Güvenlik Kurumu'nun denetimleri sonrası 245 bin kişinin emekliliğinin iptal edilmesine yönelik... 07.04.2026, Sputnik Türkiye
14:44 07.04.2026
07.04.2026
Radyo Sputnik Programcısı Okan Aslan, Gün Ortası’nda Sosyal Güvenlik Kurumu’nun denetimleri sonrası 245 bin kişinin emekliliğinin iptal edilmesine yönelik açıklamalarında “Bu şekilde emekli olanların maaşlarının iadeleri isteniyor” dedi.
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) 2016’dan bu yana sahte sigortalılara yönelik sürdürdüğü denetimler kapsamında 245 bin kişinin emekliliği iptal edildi.
Detayları duyuran SGK Uzmanı İsa Karakaş, “Tam 3.273 sahte iş yeri üzerinden bildirim yapılan 245.740 kişinin sigortası ve emekliliği iptal edilmiş durumda” dedi.
Radyo Sputnik Programcısı Okan Aslan, Gün Ortası’nda konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. “SGK, 2016’dan bu yana yaptığı denetimlerde sahte sigortalıları tespit etmeyi sürdürüyor” diyen Aslan, sigorta iptallerinin nedenine ilişkin de konuştu.
Aslan şunları söyledi:
“Sigorta iptallerinin nedenleri arasında çalışmadan sigortalı gösterilme durumu var. Buna ‘hatır sigortası’ deniyor. Denetimler; yapay zeka ve dijital analizlerle yapılmış, milyonlarca veri incelenmiş. Toplamda üç binden fazla sahte iş yeri tespit ediliyor. Bu kişilerden emekli olanların maaşı kesildi ve aldıkları maaşların iadeleri istendi.”
