Doç. Dr. Kemal Olçar: İran’ın direnişine karşı ellerini nükleer tetiğe uzatacak gibi gözüküyorlar

Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, Radyo Sputnik'te Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi'nde konuştu. Olçar, ABD-İsrail'in savaşta mühimmat sıkıntısı... 07.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-07T18:13+0300

ceyhun bozkurt'la bölgeni̇n kalbi̇

radyo sputnik

ceyhun bozkurt

Beykent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Kemal Olçar, Radyo Sputnik’te yayınlanan Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi’ne konuk oldu.‘ABD’nin mühimmat üretiminde ciddi sıkıntılar var’ABD-İsrail ile İran savaşında 38. gün geride kalırken İsrail’in hava savunma sistemindeki füze stoklarının tükenmeye başladığı haberlerini değerlendiren Olçar, “İsrail bir miktar kendisi üretiyor ancak esas olarak Demir Kubbe’nin bileşenlerini oluşturan hava savunma sistemleri ABD tarafından tedarik ediliyor. ABD’nin üretiminde ciddi anlamda problem var. ABD Başkanı Donald Trump’ta bu deklare etmişti. Özellikle nitelikli mühimmatlarla ilgili ciddi sıkıntılar var. Çünkü çok düşük maaliyetli İran füzelerine karşı ellerindeki en nitelikli füzeleri kullanıyorlar. Normalde en düşük maaliyetli füzelerle bunların karşılanması lazım ama bir panik hali var. İran’ın heünz sahaya sürmediği hipersonik füzelerinin olduğu söyleniyor. Bunlara karşı kullanılması gereken nitelikli füzelerin daha düşük maaliyetli füzelere karşı kullanıldığı görülüyor” diye konuştu.‘Mühimmat sıkıntısı olası kara harekatının önüne geçer’Trump’ın sürekli olarak zaman kazanmaya çalıştığını ve sürekli İran’a süre verdiğini hatırlatan Olçar, bunun aslında kendi birliklerinin toparlanması için ihtiyaç duyulan süre olduğunu belirtti. Mühimmat konusunda sıkıntı yaşandığına ilişkin bu işaretlerin olası bir karar harekatının da önüne geçeceğini söyledi.‘Kurtarma operasyonunun başka bir maksadı zenginleştirilmiş uranyum’ABD’nin İran tarafından düşürülen F15 uçağının pilotları için yaptığı kurtarma harekatının çok maliyetli olduğunu belirten Olçar, “ABD bunu bir zafer gibi pazarlıyor ancak 100’er milyon dolarlık iki tane C130 ve bir helikopter kalkış yapamadı. İkinci dalga operasyon sonucunda bir şekilde pilotu aldılar ancak pilotun yaralı olarak 160 km yürüdüğü söyleniyor. Bu mümkün değil muhtemelen orada yerel aşiretlerden destek aldılar” dedi.Bu ve buna benzer kurtarma operasyonlarının bir diğer maksadının da zenginleştirilmiş uranyumu ele geçirmek olabileceğini söyleyen Olçar, bu maksadın da gerçekleşmediğini belirtti.‘Ellerini nükleer tetiğe uzatacak gibi duruyorlar’ABD’nin siyonistler tarafından yönetildiğini söyleyen Olçar, şunları söyledi:

2026

