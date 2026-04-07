Doç. Dr. Kemal Olçar: İran’ın direnişine karşı ellerini nükleer tetiğe uzatacak gibi gözüküyorlar
Doç. Dr. Kemal Olçar: İran’ın direnişine karşı ellerini nükleer tetiğe uzatacak gibi gözüküyorlar
Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, Radyo Sputnik'te Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi'nde konuştu. Olçar, ABD-İsrail'in savaşta mühimmat sıkıntısı... 07.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-07T18:13+0300
2026-04-07T18:13+0300
2026-04-07T18:13+0300
ceyhun bozkurt'la bölgeni̇n kalbi̇
radyo
radyo
radyo
radyo sputnik
ceyhun bozkurt
abd
i̇ran
i̇srail
Beykent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Kemal Olçar, Radyo Sputnik’te yayınlanan Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi’ne konuk oldu.‘ABD’nin mühimmat üretiminde ciddi sıkıntılar var’ABD-İsrail ile İran savaşında 38. gün geride kalırken İsrail’in hava savunma sistemindeki füze stoklarının tükenmeye başladığı haberlerini değerlendiren Olçar, “İsrail bir miktar kendisi üretiyor ancak esas olarak Demir Kubbe’nin bileşenlerini oluşturan hava savunma sistemleri ABD tarafından tedarik ediliyor. ABD’nin üretiminde ciddi anlamda problem var. ABD Başkanı Donald Trump’ta bu deklare etmişti. Özellikle nitelikli mühimmatlarla ilgili ciddi sıkıntılar var. Çünkü çok düşük maaliyetli İran füzelerine karşı ellerindeki en nitelikli füzeleri kullanıyorlar. Normalde en düşük maaliyetli füzelerle bunların karşılanması lazım ama bir panik hali var. İran’ın heünz sahaya sürmediği hipersonik füzelerinin olduğu söyleniyor. Bunlara karşı kullanılması gereken nitelikli füzelerin daha düşük maaliyetli füzelere karşı kullanıldığı görülüyor” diye konuştu.‘Mühimmat sıkıntısı olası kara harekatının önüne geçer’Trump’ın sürekli olarak zaman kazanmaya çalıştığını ve sürekli İran’a süre verdiğini hatırlatan Olçar, bunun aslında kendi birliklerinin toparlanması için ihtiyaç duyulan süre olduğunu belirtti. Mühimmat konusunda sıkıntı yaşandığına ilişkin bu işaretlerin olası bir karar harekatının da önüne geçeceğini söyledi.‘Kurtarma operasyonunun başka bir maksadı zenginleştirilmiş uranyum’ABD’nin İran tarafından düşürülen F15 uçağının pilotları için yaptığı kurtarma harekatının çok maliyetli olduğunu belirten Olçar, “ABD bunu bir zafer gibi pazarlıyor ancak 100’er milyon dolarlık iki tane C130 ve bir helikopter kalkış yapamadı. İkinci dalga operasyon sonucunda bir şekilde pilotu aldılar ancak pilotun yaralı olarak 160 km yürüdüğü söyleniyor. Bu mümkün değil muhtemelen orada yerel aşiretlerden destek aldılar” dedi.Bu ve buna benzer kurtarma operasyonlarının bir diğer maksadının da zenginleştirilmiş uranyumu ele geçirmek olabileceğini söyleyen Olçar, bu maksadın da gerçekleşmediğini belirtti.‘Ellerini nükleer tetiğe uzatacak gibi duruyorlar’ABD’nin siyonistler tarafından yönetildiğini söyleyen Olçar, şunları söyledi:
abd
i̇ran
i̇srail
radyo, radyo, radyo, radyo sputnik, ceyhun bozkurt, abd, i̇ran, i̇srail
radyo, radyo, radyo, radyo sputnik, ceyhun bozkurt, abd, i̇ran, i̇srail
Doç. Dr. Kemal Olçar: İran’ın direnişine karşı ellerini nükleer tetiğe uzatacak gibi gözüküyorlar
Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, Radyo Sputnik’te Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi’nde konuştu. Olçar, ABD-İsrail’in savaşta mühimmat sıkıntısı yaşadığını belirterek “İran’ın bu direnişini hesaplayamadılar. Hesaplayamadıkları bu direnişle birlikte bir şekilde ellerini nükleer tetiğe uzatacak gibi gözüküyorlar” dedi.
Beykent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Kemal Olçar, Radyo Sputnik’te yayınlanan Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi’ne konuk oldu.
‘ABD’nin mühimmat üretiminde ciddi sıkıntılar var’
ABD-İsrail ile İran savaşında 38. gün geride kalırken İsrail’in hava savunma sistemindeki füze stoklarının tükenmeye başladığı haberlerini değerlendiren Olçar, “İsrail bir miktar kendisi üretiyor ancak esas olarak Demir Kubbe’nin bileşenlerini oluşturan hava savunma sistemleri ABD tarafından tedarik ediliyor. ABD’nin üretiminde ciddi anlamda problem var. ABD Başkanı Donald Trump’ta bu deklare etmişti. Özellikle nitelikli mühimmatlarla ilgili ciddi sıkıntılar var. Çünkü çok düşük maaliyetli İran füzelerine karşı ellerindeki en nitelikli füzeleri kullanıyorlar. Normalde en düşük maaliyetli füzelerle bunların karşılanması lazım ama bir panik hali var. İran’ın heünz sahaya sürmediği hipersonik füzelerinin olduğu söyleniyor. Bunlara karşı kullanılması gereken nitelikli füzelerin daha düşük maaliyetli füzelere karşı kullanıldığı görülüyor” diye konuştu.
‘Mühimmat sıkıntısı olası kara harekatının önüne geçer’
Trump’ın sürekli olarak zaman kazanmaya çalıştığını ve sürekli İran’a süre verdiğini hatırlatan Olçar, bunun aslında kendi birliklerinin toparlanması için ihtiyaç duyulan süre olduğunu belirtti. Mühimmat konusunda sıkıntı yaşandığına ilişkin bu işaretlerin olası bir karar harekatının da önüne geçeceğini söyledi.
‘Kurtarma operasyonunun başka bir maksadı zenginleştirilmiş uranyum’
ABD’nin İran tarafından düşürülen F15 uçağının pilotları için yaptığı kurtarma harekatının çok maliyetli olduğunu belirten Olçar, “ABD bunu bir zafer gibi pazarlıyor ancak 100’er milyon dolarlık iki tane C130 ve bir helikopter kalkış yapamadı. İkinci dalga operasyon sonucunda bir şekilde pilotu aldılar ancak pilotun yaralı olarak 160 km yürüdüğü söyleniyor. Bu mümkün değil muhtemelen orada yerel aşiretlerden destek aldılar” dedi.
Bu ve buna benzer kurtarma operasyonlarının bir diğer maksadının da zenginleştirilmiş uranyumu ele geçirmek olabileceğini söyleyen Olçar, bu maksadın da gerçekleşmediğini belirtti.
‘Ellerini nükleer tetiğe uzatacak gibi duruyorlar’
ABD’nin siyonistler tarafından yönetildiğini söyleyen Olçar, şunları söyledi:
“ABD liderliği ve yönetim kadrosu siyonistler ne isterse yapıyorlar. Önce müzkare girişimlerinde bulunuyorsunuz, ardından müzakerecileri ortadan kaldırıyorsunuz, liderleri öldürüyorsunuz, halka korku salıyorsunuz, altyapıyı hedef alıyorsunuz. Bunlar siyonist yöntemler. Bölgede İran’a karşı yapılan harekatın hiç bir meşru tarafı yok. Mühimmat biriktir, çok nitelikli uçakları kullan, gemileri kullan, çok gerekiyorsa atom bombası da kullanabilirsiniz. Netanyahu'nun kafasında İran’ı bitirmek için son kertede nükleer silah kullanabilecek ortamı hazırlama düşüncesi var gibi gözüküyor. ABD-İsrail, İran’ın bu direnişini hesaplayamadı. Hesaplayamadıkları bu direnişle birlikte bir şekilde ellerini nükleer tetiğe uzatacak gibi gözüküyorlar. Bu da hepimizi etkileyecek. Bölge ülkelerine yayılmış bir nükleer faaliyet dehşet dengesini de ortadan kaldıracak.”