Bakan Göktaş'tan doğum izni düzenlemesine ilişkin açıklama: 'Tekrar işe dönmek zorunda kalanları da kapsayacak'

07.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-07T12:27+0300

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.'16 haftalık doğum izin süresini 24 haftaya çıkarıyoruz'Hayata geçirilmesi planlanan düzenleme kapsamında çalışma hayatında kadın ve erkekler için izin sürelerinde de iyileştirmeler yapılacağını belirten Göktaş, kamu ve özel sektörde çalışan tüm anneler için doğum izni süresinin uzatılacağını bildirdi.Bakan Göktaş, şunları kaydetti:Kamuda ve özel sektörde farklı olan doğum izni süresiBabalık izninde kamu ve özel sektör arasındaki tutarsızlığın giderileceğini dile getiren Göktaş, yeni düzenlemeyle hem kamuda hem de özel sektörde babaların 10 gün izinli sayılacağını söyledi.Koruyucu aileleri de kapsıyorKoruyucu aileliğin teşvik edilmesine yönelik de düzenleme yapılacağını aktaran Göktaş, halihazırda izin hakkı bulunmayan koruyucu ailelerin, çocuğu teslim aldıkları günden itibaren 10 gün izin hakkına sahip olacağını belirtti.Çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin soru üzerine Göktaş, sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri de içeren Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda kabul edildiğini hatırlattı.Göktaş, dijital teknolojilerin hızla gelişmesi ve internet kullanımının çok erken yaşlarda başlamasının, eğitim ve bilgiye hızlı erişim açısından çocuklar için büyük fırsatlar sunmakla birlikte ciddi riskler barındırdığını söyledi.Çocukları her türlü risk ve tehditten, zararlı içeriklerden korumanın en önemli öncelikleri olduğunu vurgulayan Göktaş, "Bu kapsamda Meclis'te AK Parti Grubumuz ile hazırladığımız kanun teklifi, geçen hafta Komisyon'da kabul edildi. Teklif, bu hafta içinde TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek. Çocuklarımızı korumaya yönelik attığımız bu adım inşallah orada da kabul edilerek yasalaşacak." dedi.TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek kanun teklifinin kendileri açısından önemli olduğunu belirten Göktaş, şunları kaydetti:'15 yaş altı çocuklara hizmet sunulmayacak'Göktaş, zararlı içeriklerin, sanal zorbalıkların, kişisel veri ihlallerinin ve manipülatif reklamların çocukların fiziksel, duygusal ve psikolojik sağlığını tehdit ettiğine dikkati çekerek, özellikle sosyal medya platformlarında ve çevrim içi oyunlarda maruz kalınan uygunsuz içeriklerin çocukların gelişiminde derin izler bırakabildiğini dile getirdi.Siber zorbalık vakalarının özgüven kaybına, sosyal izolasyona ve hatta ciddi psikolojik travmalara yol açabildiğini vurgulayan Göktaş, "Düzenlemeyle sosyal ağ sağlayıcılara ve oyun platformlarına yönelik çeşitli adımlar atılacak. Sosyal ağ sağlayıcılar, 15 yaş altı çocuklara hizmet sunmayacak ve bunu temin etmek için yaş doğrulama dahil gerekli tedbirleri alacak." ifadelerini kullandı.Göktaş, sosyal ağ sağlayıcılar ve oyun platformlarının ebeveyn kontrol araçları sunacağını, ayrıca şikayet ile başvurulara etkin ve kısa sürede cevap verilmesini sağlayacak mekanizmaların kurulacağını söyledi.Sosyal ağ sağlayıcıların aldatıcı reklamları engelleyici tedbirler alacağını aktaran Göktaş, "Ayrıca 5651 sayılı Kanun'da oyun, oyun dağıtıcısı, oyun geliştirici ve oyun platformu tanımları yapılacak. Oyun platformları, oyunları yaş kriterlerine uygun olarak derecelendirerek sunacak. Günlük erişimi 100 binden fazla olan oyun platformlarının Türkiye'de temsilci bulundurması zorunlu olacak." diye konuştu.Çocukların güvenliği için yeni düzenlemeÇocukların fiziksel ve psikolojik gelişimini tehdit edebilecek unsurlara karşı sıfır tolerans anlayışıyla hareket ettiklerini ve bu noktada Çocuk Koruma Kanunu'na yeni düzenleme getirdiklerinin altını çizen Göktaş, şunları paylaştı:Düzenlemenin çocukların güvenli ortamlarda büyümesini sağlama amacı taşıdığını vurgulayan Göktaş, yeni hükmün çocukların korunmasına yönelik politikaların güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olduğunu kaydetti.

