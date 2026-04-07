Bahçeli: Küresel enerji sistemi ciddi bir risk altındadır
10:58 07.04.2026 (güncellendi: 11:13 07.04.2026)
© Harun Özalp
© Harun Özalp
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında "Küresel enerji sistemi ciddi bir risk altındadır. Mesele sadece enerjiye ulaşmak değildir, enerjiyi mümkün kılan yapının tehdit altında olmasıdır." dedi.
MHP Lideri Bahçeli, grup toplantısında şu konulara değindi:
Dünyada değerler sistemi çöktü. Trump ve Netanyahu telafisi zor bir hata yaptı. İbretlik bir biçimde bu hatalarına ısrarla devam ediyorlar. Üzerimizde tarihi ve ahlaki bir sorumluluk var
CHP, siyaset yerine laf üretmekte, sorunların çözümüne katkı sunmak yerine çıkarcı bir tutumla hareket etmektedir. Gerçekle arasına mesafe koymuş olan bu anlayış, köklerle değil yapraklarla uğraşmakta. Ülke, bölge ve dünya gündemini basit çıkarları doğrultusunda değerlendirmekte ve gerçekliklerden kopmuş görüntü vermektedir.
CHP zihniyetini temsil eden belediye başkanları çürümenin hat safhasına ulaşmış. yalnızca teşhis koymak kolaycılıktır, asıl olan çare üretmektir. MHP olarak bizim yaklaşımımız budur. Tehdit sıralamak için politikacı gömleğine gerek yoktur.
MHP hadiseleri günübirlik değerlendirmez, bizim bakışımız devletin bekasını esas alan bir bakıştır.
Küresel enerji sistemi ciddi bir risk altındadır. Mesele sadece enerjiye ulaşmak değildir, enerjiyi mümkün kılan yapının tehdit altında olmasıdır. Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler, küresel enerji düzeninin hassas halini ortaya koymuştur.
Terörsüz Türkiye
Birliği bozmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Barış adaletin ülküsüdür.