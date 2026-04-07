‘ABD, İran savaşından sonra ‘küresel güç olma’ imkanını tamamen yitirecek’

“ABD ve İsrail köşeye sıkışmış vaziyette. Çözüm üretemiyorlar. Savaşın başında kapsamlı bir planları yoktu. ‘Ezer geçeriz’ diye düşündüler. Bu konuda uyarılarda bulunan askerleri de yok saydılar. Trump’ın ilk döneminde daha nitelikli insanlar vardı. Çoğu zamanla değişti. Nitelikli insanlarla çalışamadı. Bu dönemde Trump’ın yanında sadakat gösteren, nitelikleri sınırlı insanlar var. İstifa eden ve görevden alınan askerlerin açıklamalarından da anlaşılacağı üzere fecaat bir durum var. ABD, bu savaştan ancak onurundan ödün vererek bir çıkış sağlayabilir. İstifaların arkasında bu var. Kara harekatı planlıyorlar ancak bu ABD için gerçekten yıkım olur. O kadar köşeye sıkıştılar ki nükleer silahın bile kullanılması söz konusu olabilir. İran’ı ‘Taş Devri’ne göndereceğiz’ diyorlar. Bunu, stratejik olarak ‘Karşı tarafta yıkım sağlayacağım, altyapı ve enerji tesislerini vuracağım’ anlamında da kullanıyor olabilirler ancak ABD ve İsrail zaten bu konuda epey mesafe katetti. Buna rağmen ‘Taş Devri’ dedikleri için taktik bir nükleer silah kullanılması ihtimalini görüyorum. Nükleer silahı kullanırlarsa Tahran’daki askeri ve siyasi liderlik kadrolarını yok etmek için kullanırlar. Buşehr’de de bir tahribat yaratıp İran’da felaket başlatabilirler. ABD-İsrail’in siyasi liderliği sağlıklı düşünme yetisini kaybetmiş ve köşeye sıkışmış. Bu savaş elbet bitecek. Bu savaştan siyaseten Netanyahu ve Trump’ın sağ çıkması mümkün değil. Trump ile ilgili bir azil süreci başlatılabileceğini duyuyoruz. Şu ana kadar 45-50 milyar dolar harcadılar. Bu neredeyse her gün için 1 milyar dolar ve fazlasına işaret ediyor. Kara harekatı başlatırlarsa çıkış yok. Afganistan ve Irak gibi. ABD; Afganistan’da 2,5 trilyon, Irak’ta 2 trilyon dolar harcamış. Amerika gerçekten çöküşte. Bu savaş başlarken İran’ın kazanacağını söylemiştim. Ancak bu bir maç sonucu tahmin etmek gibi değil. Daha önemlisi savaşın sonrası.”