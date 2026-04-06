Yoksulluk ve kazalar: Ekonomi her şeyi etkiler mi?

“Ekonomi sadece cebimizi değil yaşam güvenliğimizi de etkiliyor. Türkiye’de motosiklet sayıları ve karıştıkları kazalar giderek artıyor. Trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı 7 milyonun üzerine çıkmış durumda. Bu sayı arttıkça kazalar da artıyor. Sadece son 1 yıl içinde motosiklet sayısı artışı yüzde 12’nin üzerinde. Diğer araçlara baktığımızda bu oran yüzde 5-6 seviyesinde. 2024 yılında 266 bin kaza olmuşken 2025’te bu sayı 288 bine ulaşmış durumda. Motosiklet sayısının bu kadar artmasına neden olarak ekonomi gösteriliyor. Motosiklet kullanın ya da kullanmayın bu kaza riskiyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Peki motosikletler nerede kullanılıyor? Ağırlıklı olarak büyük şehirlerde kullanılıyor. Ulaşım maliyetlerinin giderek artıyor olması buna neden oluyor. Artık orta yaşlı insanlar da motosiklet kullanarak işe gitmek durumunda kalıyorlar. Bu artış da can kayıplarını beraberinde getiriyor. Ekonomi sadece cebimizi değil can güvenliğimizi de tehlikeye atıyor.”