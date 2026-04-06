Yoksulluk ve kazalar: Ekonomi her şeyi etkiler mi?
Yoksulluk ve kazalar: Ekonomi her şeyi etkiler mi?
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konusu trafiğe kayıtlı motosiklet sayısındaki artış ve kazalardaki payı oldu. 06.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-06T13:13+0300
2026-04-06T13:13+0300
2026-04-06T13:13+0300
yeri̇ ve zamani
radyo sputnik
radyo
radyo
motosiklet
güçlü özgan
yeri ve zamanı
kaza
trafik kazası
Türkiye'de trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı son 7 yılda iki katından fazla artarak 7,2 milyona ulaştı. Motosikletlerin genel trafik kazaları içindeki payı ise yüzde 50'yi geçti.Yeri ve Zamanı'nda ekonominin motosiklet sayısı ve kazaları üzerindeki etkisini değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, konuyu şöyle ele aldı:
Güçlü Özgan
Güçlü Özgan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Güçlü Özgan
radyo sputnik, radyo, radyo, motosiklet, güçlü özgan, yeri ve zamanı, kaza, trafik kazası
radyo sputnik, radyo, radyo, motosiklet, güçlü özgan, yeri ve zamanı, kaza, trafik kazası
Yoksulluk ve kazalar: Ekonomi her şeyi etkiler mi?
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konusu trafiğe kayıtlı motosiklet sayısındaki artış ve kazalardaki payı oldu.
Türkiye'de trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı son 7 yılda iki katından fazla artarak 7,2 milyona ulaştı. Motosikletlerin genel trafik kazaları içindeki payı ise yüzde 50'yi geçti.
Yeri ve Zamanı’nda ekonominin motosiklet sayısı ve kazaları üzerindeki etkisini değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, konuyu şöyle ele aldı:
“Ekonomi sadece cebimizi değil yaşam güvenliğimizi de etkiliyor. Türkiye’de motosiklet sayıları ve karıştıkları kazalar giderek artıyor. Trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı 7 milyonun üzerine çıkmış durumda. Bu sayı arttıkça kazalar da artıyor. Sadece son 1 yıl içinde motosiklet sayısı artışı yüzde 12’nin üzerinde. Diğer araçlara baktığımızda bu oran yüzde 5-6 seviyesinde. 2024 yılında 266 bin kaza olmuşken 2025’te bu sayı 288 bine ulaşmış durumda. Motosiklet sayısının bu kadar artmasına neden olarak ekonomi gösteriliyor. Motosiklet kullanın ya da kullanmayın bu kaza riskiyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Peki motosikletler nerede kullanılıyor? Ağırlıklı olarak büyük şehirlerde kullanılıyor. Ulaşım maliyetlerinin giderek artıyor olması buna neden oluyor. Artık orta yaşlı insanlar da motosiklet kullanarak işe gitmek durumunda kalıyorlar. Bu artış da can kayıplarını beraberinde getiriyor. Ekonomi sadece cebimizi değil can güvenliğimizi de tehlikeye atıyor.”