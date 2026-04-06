Türkşeker 525 geçici işçi alımı başladı: Fabrikalarda yeni istihdam kapısı
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker), şeker fabrikalarında görevlendirmek üzere 525 geçici işçi alımı yapacağını duyurdu. İŞKUR üzerinden alınacak...
2026-04-06T10:46+0300
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker), üretim kapasitesini artırmak ve yaklaşan kampanya dönemine hazırlık yapmak amacıyla bünyesine 525 yeni geçici işçi katacağını açıkladı. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren kurum, kamu personeli olma hayali kuran binlerce aday için istihdam kapısı araladı. Peki, Türkşeker işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?525 geçici işçi alınacakAlınacak işçiler için, Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüklerinden talepte bulunulmak suretiyle 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak işlem yapılacak.Başvuru nasıl yapılır?Başvurular, 6 Nisan 2026 tarihinden itibaren Türkiye İş Kurumunun İl/Şube Müdürlüklerine yapılabilecek.Başvuru ile ilgili daha detaylı bilgi Türkiye İş Kurumu’nun internet sitesinden öğrenilebilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260329/antalya-buyuksehir-belediyesi-personeli-tutuklandi-ibb-sorusturmasinda-gozaltina-alinmisti-1104598454.html
