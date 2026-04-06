Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev dün gece Novorossiysk'teki aktarma kompleksine saldırdı

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'in dün gece uluslararası petrol aktarma şirketi Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu'nun Novorossiysk'teki aktarma tesislerine insansız... 06.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-06T17:00+0300

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kiev rejimi dün gece uluslararası petrol aktarma şirketi Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu'nun (CPC) Novorossiysk'teki aktarma tesislerine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırdığını bildirdi.Açıklamada, "Kiev rejimi 5 Nisan gecesi küresel hidrokarbon piyasasını istikrarsızlaştırmak ve Avrupalı ​​tüketicilere petrol ürünleri tedarikini kesmek amacıyla, Novorossiysk'teki deniz aktarma kompleksinin tesislerine, uçak tipi insansız hava araçları (İHA) kullanarak saldırdı" ifadelerine yer verildi.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin CPC'nın Novorossiysk'teki tesislerine yönelik saldırılarının, ABD ve Kazakistan'dan hissedarlarına ekonomik zarar vermeyi amaçladığı vurgulanan açıklamada şöyle dendi:Açıklamada ayrıca Ukrayna İHA'larının Novorossiysk şehrindeki apartmanlar ve özel konutlar da dahil olmak üzere sivil altyapıya da saldırdığı, saldırı sonucu aralarında çocukların da bulunduğu sivillerin yaralandığı bilgisi verildi.83 milyon ton/yıl kapasiteli CTC boru hattı sistemi, Hazar bölgesinden dünya piyasalarına yakıt taşımacılığının en büyük güzergahı olup, Kazakistan ihracatının yüzde 80'inden fazlasını bu boru hattı üzerinden yapıyor. Boru hattı, Batı Kazakistan'daki yatakları Karadeniz kıyısına bağlıyor, ürünler burada konsorsiyumun deniz terminalinden tankerlere yükleniyor. CTC'nın en büyük hissedarları arasında Rusya ('Transneft' üzerinden), Kazakistan (Kazmunaigaz üzerinden), Chevron, Lukoil, ExxonMobil, Rosneft ve Shell gibi şirketler yer alıyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya"

