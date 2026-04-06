Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev dün gece Novorossiysk'teki aktarma kompleksine saldırdı
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'in dün gece uluslararası petrol aktarma şirketi Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu'nun Novorossiysk'teki aktarma tesislerine insansız...
2026-04-06T17:07+0300
17:00 06.04.2026 (güncellendi: 17:07 06.04.2026)
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'in dün gece uluslararası petrol aktarma şirketi Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu'nun Novorossiysk'teki aktarma tesislerine insansız hava araçlarıyla saldırdığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kiev rejimi dün gece uluslararası petrol aktarma şirketi Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu'nun (CPC) Novorossiysk'teki aktarma tesislerine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırdığını bildirdi.
Açıklamada, "Kiev rejimi 5 Nisan gecesi küresel hidrokarbon piyasasını istikrarsızlaştırmak ve Avrupalı tüketicilere petrol ürünleri tedarikini kesmek amacıyla, Novorossiysk'teki deniz aktarma kompleksinin tesislerine, uçak tipi insansız hava araçları (İHA) kullanarak saldırdı" ifadelerine yer verildi.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin CPC'nın Novorossiysk'teki tesislerine yönelik saldırılarının, ABD ve Kazakistan'dan hissedarlarına ekonomik zarar vermeyi amaçladığı vurgulanan açıklamada şöyle dendi:
Kiev rejimi, en büyük hissedarlar olan ABD ve Kazakistan'daki enerji şirketlerine azami ekonomik zarar vermek amacıyla, uluslararası petrol taşıma şirketi Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu'nun (CPC) tesislerine kasıtlı olarak saldırdı.
Açıklamada ayrıca Ukrayna İHA'larının Novorossiysk şehrindeki apartmanlar ve özel konutlar da dahil olmak üzere sivil altyapıya da saldırdığı, saldırı sonucu aralarında çocukların da bulunduğu sivillerin yaralandığı bilgisi verildi.
83 milyon ton/yıl kapasiteli CTC boru hattı sistemi, Hazar bölgesinden dünya piyasalarına yakıt taşımacılığının en büyük güzergahı olup, Kazakistan ihracatının yüzde 80'inden fazlasını bu boru hattı üzerinden yapıyor. Boru hattı, Batı Kazakistan'daki yatakları Karadeniz kıyısına bağlıyor, ürünler burada konsorsiyumun deniz terminalinden tankerlere yükleniyor. CTC'nın en büyük hissedarları arasında Rusya ('Transneft' üzerinden), Kazakistan (Kazmunaigaz üzerinden), Chevron, Lukoil, ExxonMobil, Rosneft ve Shell gibi şirketler yer alıyor.