Prof. Dr. Hasan Ünal: İran savaşı kazanırsa BOP çöpe atılır!

İstanbul'un komple feshedilmesi önemli midir? Tabii, çok önemli. Yani İstanbul'un delege sayısı da önemli. İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır diyorlar ya, onun gibi bir şeydir.MHP açısından önemli midir bu teşkilat feshesi açısından? Gelen kurul delegesi de en fazla İstanbul'da. Yani genel kurul delegesi Kaderli Belirliler Partisi'nin. Dolayısıyla 39 ilçe ve il merkezi.Doğrusu ben bunu bekliyordum. Öyle mi? Şu açıdan... İstanbul Milletvekili biliyorsunuz. Evet, İstanbul Milletvekili ve İstanbul Milletvekili olarak da kaç yıldır İstanbul'un il ve ilçelerini o örgütlüyordu.Dolayısıyla onun istifası, onun kurduğu İstanbul yönetiminin de değişimi anlamına geliyordu. Birkaç günlük gecikmeyle o da gerçekleşti. Bu bir tasfiye o zaman? Bakın MHP'de tasfiye falan diye bir şey yoktur.MHP'de genel başkanın gece rüyasında bir şey görür veya genel başkanın danışmanları derler ki bu konuda sıkıntılı günler olabilir derler. Ve o gün bütün Türkiye'yi tek imzayla feshedebilir. İzzet Ulvi Yönter niye gitti? İzzet Ulvi Yönter niye gitti? Birincisi şu, siyasette vepa diye bir şey yoktur.Ama İzzet Ulvi Yönter de haddini çok aşmıştı MHP'ye, genel merkezine yara veriyordu. Yani o son Ayhan Bora Kaplan'la ilgili tapeler gerçekten sıkıntılı şeyler. Bu yeraltı mafyasıyla da ilişki kur.Öte yandan otur genel başkanın yazılarını, konuşma metinlerini yaz. Araya da işte böyle üç beş satır sıkıştır. Bu tabii ki siyasetin ahlakına ters.Dolayısıyla Devlet Bahçeli de bir dönem veliahtı gibi gördüğü, yanından ayırmadığı, İzzet Hulvi'nin kendisine zarar verdiği kanaatine kapılarak hali güle güle dönmüştür. Yeni veliaht var mı şimdi, veliaht gittiğine göre? Şimdi MHP'de... Olmaz mı, onlar da mı olmaz? Kolay kolay olmaz. Yani MHP'de şimdi İlyas Topsakalı adı geçiyor.Ama şeyi tabii senelerdir teşkilatın başında olan Semih var. Yani Genel Sekreter İsmet Büyükataman var. Bunların arasında da ciddi bir çekişmenin olduğunu kamuoyu bilir.Ama Semih'le beraber olan İzzet Hulvi gittiğine göre, Semih ne yapacak? Semih de yani dün dündür, bugün bugündür diyerek İzzet Hulvi'nin tasfiye edildiğini görüp ustanın kendisine gelmemesi için Devlet Bahçeli'ye ram olacaktır. MHP'de zaten adından başka da milliyetçi bir tarafı kalmadı. MHP'de sorgulama yapmak falan bunların hepsi yasaktır.Devlet Bahçeli'nin bir bildiği vardır diye düşünürler. Tıpkı tarikat yapılanması gibi. Onun bir bildiği vardır derler ve teslim olurlar.Maddi şeyler de vardır. Çünkü senelerdir AKP iktidarından da nemalanan bir takım kişiler var yani MHP içerisinde. Belki adı Beşikteninden müteahhitler var ya, bunların taşeronları MHP'liler.Siz Gülbahçe'si orası, Devlet Bahçeli ne derse o olur orada. Onun dışında herhangi bir demokratik bir savur da yoktur. Ben bazen MHP grup toplantısını seyrederken emin ol Mustafa kendimi Kuzey Kore'de hissediyorum.Adam ip atıyor, alkışlıyorlar. Adam kurucu önder diyor, alkışlıyorlar diye. Nasıl bir alkış yani?