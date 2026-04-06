'Müçteba zayıf bir profil değil, İran’ın nasıl yönetildiğinin birinci elden tanığı'

“Savaş iki tarafı da yıpratıyor ancak İran’a çok ağır bir vuruş gerçekleşti. Elektrik, petrol altyapısı ve tuzlu suyu arıtma tesislerinin vurulması İran’da ciddi sıkıntılar yaratır. Tüm bunları hedef alma durumu söz konusu. Bunlar dışında İran’da vurulmadık bina kalmadı neredeyse. İsrail ile birlikte 15 binden fazla hedefin vurulduğu söyleniyor. Bu da 15 bin yeni inşa demek. Bu da yeniden yetiştirilmesi gereken ekosistem ve personeller demek. Yıpratma noktasında ABD’nin İran’a göre kaybedeceği daha fazla şey var. Çok fazla tutarsız açıklamalar yapılıyor. İnsanlar da ‘Bunu bilmiyor olamaz’ dedikleri noktalarda bunun bir strateji olduğunu düşünüyorlar. Ancak bence sürecin içindeki kurmayların ve generallerin anıları yayınlandıkça başka bir tablo göreceğiz. Ben ciddi bir İsrail manipülasyonu olduğunu düşünüyorum. İsrail’in esas istediği şey Irak’ta yaptıkları gibi sistemik bir felç yaratmak. Irak’ta da 10 gün içinde elektrik altyapısını bitirmişlerdi. Şu anda da benzer bir tabloyla karşı karşıyayız. İran’ı sistematik felce uğrattıktan sonra Trump için pek bir anlam kalmayacak. Trump, ‘Su, elektrik ve petrol tesislerini vuracağız. Harg Adası’nı vurduktan sonra çekileceğiz’ demişti. Yapacakları şey bence bu. Ebu Musa Büyük ve Küçük Tunbs Adaları’nı Birleşik Arap Emirlikleri’ne vermek gibi bir şeye kalkışabilirler Körfez’deki dengelerin değişmesi için. Bana, sistemik felci gerçekleştirip çekilebilirler gibi geliyor. Ben müzakereye pek inanmıyorum. Bu yeni bir hikaye değil. 2024’ün eylül ayında İran’a olan saldırıları yazıyorlardı. Nitekim böyle de oldu. Saldırılar 26 Nisan’da Bender Abbas patlamalarıyla başladı, 12 Gün Savaşları ile devam etti. Taktik yanlış hesaplamalardan ötürü durdular ancak bunu tamamlamaya çalışıyorlar. İsrail, İran’a dönük stratejik felci tamamlamak istiyor. İran’ın daha fazlasını Körfez’e yapmasını da istiyorlar. Netanyahu iki kez ‘İsrail enerji iletim merkezi olacak’ dedi. Dolayısıyla Körfez altyapısını kaybederse buradaki enerji kaynakları İsrail kendisi üzerinden dünyaya akıtabilir. Bunun peşinde olduklarını anlıyoruz. Bütün örüntü İsrail’in stratejik hedefleriyle örtüşüyor. Amerika ise bir kazanç izah edemiyor.”