Marmaris’e dev yat yanaştı: Lüks geminin yakıt faturası şaşırttı

06.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-06T17:46+0300

Cayman Adaları bayraklı 149 metrelik lüks 'A+' isimli yat, Muğla’nın Marmaris ilçesine demirledi.Dünyanın en büyük 10 yatı arasında gösterilen 'A+' için Aliağa Rafinerisi’nden tankerle 400 bin litre akaryakıt getirildi. Geminin yakıtına yaklaşık 25 milyon 200 bin lira ödendiği belirtildi.Yaklaşık 450 milyon dolar değerindeki yat, 80 kişilik mürettebatıyla hizmet veriyor. İçerisinde 6’sı lüks süit olmak üzere 26 kabin bulunan 'A+', toplam 52 misafiri ağırlayabiliyor. Helikopter pisti, yüzme havuzu, jakuziler ve çeşitli sosyal alanların yer aldığı yatın, ikmallerin ardından Marmaris’ten ayrılarak Akdeniz’e açılması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20220902/seyh-mansurun-luks-mega-yati-blue-marmariste-1060701546.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

