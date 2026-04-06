Marmaris’e dev yat yanaştı: Lüks geminin yakıt faturası şaşırttı
Dünyanın en büyük yatları arasında gösterilen 'A+' isimli dev tekne, Marmaris Limanı'nda büyük rıhtıma yanaştırıldı. Lüks yata, Aliağa Rafinerisi'nden tankerle...
2026-04-06T17:48+0300
Cayman Adaları bayraklı 149 metrelik lüks 'A+' isimli yat, Muğla’nın Marmaris ilçesine demirledi.Dünyanın en büyük 10 yatı arasında gösterilen 'A+' için Aliağa Rafinerisi’nden tankerle 400 bin litre akaryakıt getirildi. Geminin yakıtına yaklaşık 25 milyon 200 bin lira ödendiği belirtildi.Yaklaşık 450 milyon dolar değerindeki yat, 80 kişilik mürettebatıyla hizmet veriyor. İçerisinde 6’sı lüks süit olmak üzere 26 kabin bulunan 'A+', toplam 52 misafiri ağırlayabiliyor. Helikopter pisti, yüzme havuzu, jakuziler ve çeşitli sosyal alanların yer aldığı yatın, ikmallerin ardından Marmaris’ten ayrılarak Akdeniz’e açılması bekleniyor.
marmaris, muğla, deniz, deniz ürünleri, akaryakıt, akaryakıt istasyonu, akaryakıt fiyatları, akaryakıt zammı, akaryakıt indirimi, akaryakıt tankeri, gemi, zengin
17:46 06.04.2026 (güncellendi: 17:48 06.04.2026)
Dünyanın en büyük yatları arasında gösterilen 'A+' isimli dev tekne, Marmaris Limanı’nda büyük rıhtıma yanaştırıldı. Lüks yata, Aliağa Rafinerisi’nden tankerle getirilen 400 bin litre akaryakıt ikmali yapılırken, bu işlem için yaklaşık 25 milyon 200 bin lira ödendiği öğrenildi.
Cayman Adaları bayraklı 149 metrelik lüks 'A+' isimli yat, Muğla’nın Marmaris ilçesine demirledi.
Dünyanın en büyük 10 yatı arasında gösterilen 'A+' için Aliağa Rafinerisi’nden tankerle 400 bin litre akaryakıt getirildi. Geminin yakıtına yaklaşık 25 milyon 200 bin lira ödendiği belirtildi.
Yaklaşık 450 milyon dolar değerindeki yat, 80 kişilik mürettebatıyla hizmet veriyor. İçerisinde 6’sı lüks süit olmak üzere 26 kabin bulunan 'A+', toplam 52 misafiri ağırlayabiliyor.
Helikopter pisti, yüzme havuzu, jakuziler ve çeşitli sosyal alanların yer aldığı yatın, ikmallerin ardından Marmaris’ten ayrılarak Akdeniz’e açılması bekleniyor.