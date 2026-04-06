İki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 kişi hayatını kaybetti

Eskişehir'de bir araç karşı şeritten gelen araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada 4 kişi yaşamını yitirdi. 06.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-06T10:52+0300

türki̇ye

eskişehir

trafik kazası

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.Karşı şeride geçti diğer araçla kafa kafaya çarpıştıEskişehir-Ankara kara yolunun Yeniköy Mahallesi mevkisinde, Ali G. idaresindeki 46 ALS 749 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek Fatih A. yönetimindeki 06 FRE 823 plakalı otomobille çarpıştı.İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Kazada sürücü Ali G. ile yanında bulunan Mevlüt S. ve diğer otomobilin sürücüsü Fatih A. ile babası Hasan A. olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobillerde bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi de yaralandı.

