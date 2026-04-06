‘Hayvanları satın almayın, kesici şeyleri sararak atın’

“Yarını asla düşünmüyorum ama beş yıl sonrası için bir vizyonum var. Biz, ihtiyaç olduğu için eski bir araç aldık ya da veterinere, petshoplara borçlanıyoruz ama bunun nasıl ödeneceğini o an için düşünmüyoruz. Yedi kişilik bir ekibimiz var. İki kişi köylere gidiyor. İki kişi kedi apartlarımızdaki tedavi olan ve kısırlaştırılan kedilere bakıyor. En çok yaptığımız iş kısırlaştırma. Bir kişi de yavru köpeklerimiz var. Onlarla ilgileniyor. Ben de bu ekibi koordine ediyorum. Borçlarımızı da bir şekilde ödeyebiliyoruz, 6 yıldır hiç bir borcumuz kalmadı. Tıkandığımız noktada mutlaka bir şey geliyor.”