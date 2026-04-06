‘Hayvanları satın almayın, kesici şeyleri sararak atın’
‘Hayvanları satın almayın, kesici şeyleri sararak atın’
Okan Aslan'la Gün Ortası'nın konuğu olan hayvansever Zafer Yaşamış, tedaviye ihtiyacı olan sahipsiz hayvanlarla ilgili yürüttükleri süreçleri, finansman... 06.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-06T18:14+0300
2026-04-06T18:14+0300
2026-04-06T18:14+0300
Hayvanları Koruma Gönüllüleri Teşkilatı Derneği kurucusu Zafer Yaşamış, Radyo Sputnik’te yayınlanan Okan Aslan’la Gün Ortası programının konuğu oldu. Yaşamış, tedaviye ihtiyacı olan sokak hayvanlarıyla ilgili işlettikleri süreçleri ve kişisel deneyimlerini anlattı.‘Yedi kişilik bir ekibimiz var, en çok yaptığımız iş kısırlaştırma’Hayvanların tedavi süreçleriyle ilgili desteği yaygınlaştırmak için vieo içerikleri üreten Yaşamış; bakım, tedavi ve rehabilitasyon süreçleriyle ilgili maddi kaynağı nasıl sağladıklarını şu sözlerle anlattı:‘İlk tavsiyem satın almamaları ve sahiplenmeleri’Gönüllü olarak yıllardır sahipsiz hayvanlara bakan Yaşamış, “İnsanlara tavsiyeleriniz ne olur?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:
Okan Aslan
Okan Aslan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Okan Aslan
radyo sputnik, radyo, radyo
radyo sputnik, radyo, radyo
‘Hayvanları satın almayın, kesici şeyleri sararak atın’
Okan Aslan’la Gün Ortası’nın konuğu olan hayvansever Zafer Yaşamış, tedaviye ihtiyacı olan sahipsiz hayvanlarla ilgili yürüttükleri süreçleri, finansman sorununu nasıl çözüklerini ve tavsiyelerini anlattı. Yaşamış’ın en önemli iki tavsiyesi “satın almayın” ve “çöpe kesici şeyler atarken mutlaka sarın” oldu.
Hayvanları Koruma Gönüllüleri Teşkilatı Derneği kurucusu Zafer Yaşamış, Radyo Sputnik’te yayınlanan Okan Aslan’la Gün Ortası programının konuğu oldu. Yaşamış, tedaviye ihtiyacı olan sokak hayvanlarıyla ilgili işlettikleri süreçleri ve kişisel deneyimlerini anlattı.
‘Yedi kişilik bir ekibimiz var, en çok yaptığımız iş kısırlaştırma’
Hayvanların tedavi süreçleriyle ilgili desteği yaygınlaştırmak için vieo içerikleri üreten Yaşamış; bakım, tedavi ve rehabilitasyon süreçleriyle ilgili maddi kaynağı nasıl sağladıklarını şu sözlerle anlattı:
“Yarını asla düşünmüyorum ama beş yıl sonrası için bir vizyonum var. Biz, ihtiyaç olduğu için eski bir araç aldık ya da veterinere, petshoplara borçlanıyoruz ama bunun nasıl ödeneceğini o an için düşünmüyoruz. Yedi kişilik bir ekibimiz var. İki kişi köylere gidiyor. İki kişi kedi apartlarımızdaki tedavi olan ve kısırlaştırılan kedilere bakıyor. En çok yaptığımız iş kısırlaştırma. Bir kişi de yavru köpeklerimiz var. Onlarla ilgileniyor. Ben de bu ekibi koordine ediyorum. Borçlarımızı da bir şekilde ödeyebiliyoruz, 6 yıldır hiç bir borcumuz kalmadı. Tıkandığımız noktada mutlaka bir şey geliyor.”
‘İlk tavsiyem satın almamaları ve sahiplenmeleri’
Gönüllü olarak yıllardır sahipsiz hayvanlara bakan Yaşamış, “İnsanlara tavsiyeleriniz ne olur?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:
“İlk tavsiyem kesinlikle satın almamaları ve sahiplenmeleri konusunda olur. Devletimiz de buna maalesef ‘dur’ demiyor. İkinci olarak çöpe kesici, delici nitelikte şeyler atacakları zaman, onu bir poşete ya da kağıda sarmalarını rica ediyorum. Çünkü çok fazla böyle vaka geliyor. Çöpe atılacak gıdaları da bir karton ya da plastik ambalaj yardımıyla çöpün yanına bırakırsak kedileri çöpten uzak tutmuş oluruz. Bu da enfeksiyon ve kesik riskini azaltmaya yardımcı oluyor.”