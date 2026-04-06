Gazeteci Güger’den ABD’nin ay faaliyetiyle ilgili ‘Vietnam’ hatırlatması
Gazeteci Güger’den ABD’nin ay faaliyetiyle ilgili ‘Vietnam’ hatırlatması
Radyo Sputnik’te Ceyhun Bozkurt ile Bölgenin Kalbi’ne konuk olan gazeteci Birol Güger, ABD’nin İran savaşında “buz dağına tosladığını” belirtti. NASA’nın ay... 06.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-06T14:28+0300
ceyhun bozkurt'la bölgeni̇n kalbi̇
radyo
radyo
radyo
radyo sputnik
birol güger
abd
donald trump
vietnam
nasa
Gazeteci Birol Güger, Radyo Sputnik’te Ceyhun Bozkurt ile Bölgenin Kalbi’ne konuk oldu. ABD-İsrail saldırılarıyla başlayan ve İran’ın misillemeleriyle devam eden savaşla iligli değerlendirmelerde bulundu.‘ABD-İsrail kayıpları gizliyor’Güger, ABD’nin açıklanandan çok daha fazla kaybının olduğunu belirterek, “İran makamlarından çok daha şeffaf şekilde bilgi alabiliyoruz. ABD ve İsrail’in kayıpları özellikle gizlediklerini biliyoruz” ifadelerini kullandı.‘Türkiye ve Rusya’nın dahil olduğu genişletilmiş Avrupa mimarisi’ABD Başkanı Donald Trump’ın “NATO’da ayrılabiliriz” açıklaması, yönetim kademesinde yapılan değişiklikler çerçevesinde değerlendirmelerde bulunan Güger, “ABD’nin son ulusal güvelik dökümanını okuyanlar ABD’nin bu konuda gayet ciddi olduğunu görecektir. Fransa’nın çok enteresan bir tavrı oldu bu süreçte. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ‘Rusya’yı da kapsayan genişletilmiş bir Avrupa mimarisi ortaya koymalıyız’ dedi. Kıtayı savunmak ve dünyaya bir denge getirmek açısından; Türkiye ve Rusya’nın dahil olduğu bir Avrupa mimarisinin, Anglosakson hatla, Şanghay hattını dengelemek açısından çok elzem olduğu düşünüyorum” diye konuştu.İran savaşına ‘Vietnam’ hatırlatmasıGazeteci Güger, ABD’de görevden almalarla ilgiliyse şunları söyledi:
vietnam
radyo, radyo, radyo, radyo sputnik, birol güger, abd, donald trump, vietnam, nasa
radyo, radyo, radyo, radyo sputnik, birol güger, abd, donald trump, vietnam, nasa

Gazeteci Güger’den ABD’nin ay faaliyetiyle ilgili ‘Vietnam’ hatırlatması

14:28 06.04.2026
Radyo Sputnik’te Ceyhun Bozkurt ile Bölgenin Kalbi’ne konuk olan gazeteci Birol Güger, ABD’nin İran savaşında “buz dağına tosladığını” belirtti. NASA’nın ay faaliyetinin zamanlamasının manidar olduğunu belirten Güger, “Böyle bir faaliyet en son Vietnam savaşında olmuştu. Savaşı gölgede bırakacak gelişmeler beklediğimi daha önce belirtmiştim” dedi.
Gazeteci Birol Güger, Radyo Sputnik’te Ceyhun Bozkurt ile Bölgenin Kalbi’ne konuk oldu. ABD-İsrail saldırılarıyla başlayan ve İran’ın misillemeleriyle devam eden savaşla iligli değerlendirmelerde bulundu.

‘ABD-İsrail kayıpları gizliyor’

Güger, ABD’nin açıklanandan çok daha fazla kaybının olduğunu belirterek, “İran makamlarından çok daha şeffaf şekilde bilgi alabiliyoruz. ABD ve İsrail’in kayıpları özellikle gizlediklerini biliyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Türkiye ve Rusya’nın dahil olduğu genişletilmiş Avrupa mimarisi’

ABD Başkanı Donald Trump’ın “NATO’da ayrılabiliriz” açıklaması, yönetim kademesinde yapılan değişiklikler çerçevesinde değerlendirmelerde bulunan Güger, “ABD’nin son ulusal güvelik dökümanını okuyanlar ABD’nin bu konuda gayet ciddi olduğunu görecektir. Fransa’nın çok enteresan bir tavrı oldu bu süreçte. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ‘Rusya’yı da kapsayan genişletilmiş bir Avrupa mimarisi ortaya koymalıyız’ dedi. Kıtayı savunmak ve dünyaya bir denge getirmek açısından; Türkiye ve Rusya’nın dahil olduğu bir Avrupa mimarisinin, Anglosakson hatla, Şanghay hattını dengelemek açısından çok elzem olduğu düşünüyorum” diye konuştu.

İran savaşına ‘Vietnam’ hatırlatması

Gazeteci Güger, ABD’de görevden almalarla ilgiliyse şunları söyledi:
“ABD, adeta Titanic gibi büyük bir buz dağına tosladı ve bu durum orada büyük bir deprem yarattı. Bundan önceki Amerikan yönetimleri biraz daha sağ duyuluydu. ABD bugün deliler tarafından yönetiliyor. Büyük bir entellektüel çöküş var. ABD neye yaslanarak yaşamaya devam edecek anlamak çok zor. Bana kalırsa ABD patlamaya hazır bir bomba. NASA’nın şimdi tekrar bi ay faaliyeti var. Böyle bir faaliyet en son Vietnam savaşında olmuştu. Bunun altını çizmek gerekir. İran savaşını gölgede bırakacak bir gelişme beklediğimi daha önce yazmıştım. Bir anda hayatımıza bir UFO meselesi girebilir. Trump’ın bir çıkış planına ihiyacı var.”
