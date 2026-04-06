https://anlatilaninotesi.com.tr/20260406/bolu-belediyesine-yonelik-sorusturmada-adli-kontrol-ile-serbest-birakilan-3-zanli-tutuklandi-1104810853.html

Bolu Belediyesi'ne yönelik soruşturmada adli kontrolle serbest bırakılan 3 zanlı tutuklandı

Bolu Belediyesi'ne yönelik soruşturmada adli kontrolle serbest bırakılan 3 zanlı tutuklandı

Sputnik Türkiye

Bolu Belediyesi'ne yönelik 28 Şubat'ta başlatılan soruşturma kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 3 zanlı, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı. 06.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-06T19:52+0300

2026-04-06T19:52+0300

2026-04-06T19:53+0300

türki̇ye

bolu belediyesi

cumhuriyet başsavcılığı

mali

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/06/1104787817_0:789:2048:1941_1920x0_80_0_0_2a532b048fdec847f40d8eaa66c97349.jpg

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında pazar günü gözaltına alınan Belediye Meclisi üyesi C.T, Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü N.A. ve BolSev Yönetim Kurulu Başkanı A.S'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.Adliyeye getirilen zanlılar, savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğine sevk edildi. 3 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, nöbetçi mahkemenin kararına itiraz etmesi üzerine 3 şüpheli jandarma ekiplerince yeniden gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.Şüpheliler, 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nce tutuklandı.

türki̇ye

bolu belediyesi

mali

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bolu belediyesi, cumhuriyet başsavcılığı, mali