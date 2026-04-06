Bolu Belediyesi'ne yönelik soruşturmada adli kontrolle serbest bırakılan 3 zanlı tutuklandı
Bolu Belediyesi'ne yönelik soruşturmada adli kontrolle serbest bırakılan 3 zanlı tutuklandı
Sputnik Türkiye
Bolu Belediyesi'ne yönelik 28 Şubat'ta başlatılan soruşturma kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 3 zanlı, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı. 06.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-06T19:52+0300
2026-04-06T19:52+0300
2026-04-06T19:53+0300
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında pazar günü gözaltına alınan Belediye Meclisi üyesi C.T, Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü N.A. ve BolSev Yönetim Kurulu Başkanı A.S'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.Adliyeye getirilen zanlılar, savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğine sevk edildi. 3 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, nöbetçi mahkemenin kararına itiraz etmesi üzerine 3 şüpheli jandarma ekiplerince yeniden gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.Şüpheliler, 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nce tutuklandı.
türki̇ye
bolu belediyesi
mali
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
bolu belediyesi, cumhuriyet başsavcılığı, mali
bolu belediyesi, cumhuriyet başsavcılığı, mali
Bolu Belediyesi'ne yönelik soruşturmada adli kontrolle serbest bırakılan 3 zanlı tutuklandı
19:52 06.04.2026 (güncellendi: 19:53 06.04.2026)
Bolu Belediyesi'ne yönelik 28 Şubat'ta başlatılan soruşturma kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 3 zanlı, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında pazar günü gözaltına alınan Belediye Meclisi üyesi C.T, Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü N.A. ve BolSev Yönetim Kurulu Başkanı A.S'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye getirilen zanlılar, savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğine sevk edildi. 3 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, nöbetçi mahkemenin kararına itiraz etmesi üzerine 3 şüpheli jandarma ekiplerince yeniden gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nce tutuklandı.