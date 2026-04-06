https://anlatilaninotesi.com.tr/20260406/belediye-binasina-pompali-tufekle-ates-acti-polis-tarafindan-yakalandi-gozaltinda-1104790826.html

Belediye binasına pompalı tüfekle ateş açtı: Polis tarafından yakalandı, gözaltında

Sputnik Türkiye

Antalya'nın Serik ilçesinde pompalı tüfekle belediye binasına ateş eden kişi yakalandı. 06.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-06T09:42+0300

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/06/1104790374_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d547ff535ddfd40a2dc32cfcd5931382.jpg

Antalya'nın Serik ilçesinde pompalı tüfekle belediye binasına ateş eden kişi yakalandı.Sabaha karşı motosikletle belediye önüne gelen Ş.D, yanında getirdiği pompalı tüfekle belediye binasına 5 el ateş etti.Olayda binanın giriş kapısı ve vezne bölümünün camları kırıldı.Daha sonra motosikletini bırakıp uzaklaşan Ş.D, belediyede görevli zabıta personelinin ihbarı üzerine polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

