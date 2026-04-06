Ali Çağatay: Sera gazlarının belirli bir seviyede olması faydalıdır

‘’Doğaya karşı işlenen en büyük suç, doğaya salınan gazlardır. Sera gazı dediğimiz gazlar var. Sera gazları karbondioksit, kükürt dioksit, metan ve su buharından oluşuyor. Sera gazlarının içinde ineklerin payı o kadar abartılıyor ki, bu payın abartılması “aman canım, siz de inek beslemeyin” noktasına getiriliyor. Büyükbaş hayvanların çıkardığı sera gazı, doğadaki bütün bileşenlerin yaydığı toplam sera gazının sadece yüzde 5’ine tekabül ediyor. Bu yüzde 5’in de yarısı ancak bu durumdan sorumlu tutulabiliyor. Ama bu projenin, yani ineklerin beslenmemesi ya da inek besiciliğinin sınırlandırılması meselesinin, Hollanda’nın dünyanın en fazla inek besleyen uluslarından biri olması ve Brezilya’nın en büyük angus nüfusuna sahip ülkelerden biri olmasıyla birlikte değerlendirilmesi gerekir. Türkiye’de büyükbaş hayvancılığın önünün kesilmesi ise sera gazı söylemiyle bize yutturulmuş ve biz de bu zokayı maalesef yutmuşuzdur.’’