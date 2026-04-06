https://anlatilaninotesi.com.tr/20260406/ali-cagatay-sera-gazlarinin-belirli-bir-seviyede-olmasi-faydalidir-1104790976.html
Ali Çağatay: Sera gazlarının belirli bir seviyede olması faydalıdır
Sputnik Türkiye
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik'te yayınlanan Seyir Hali programında sera gazı tartışmaları üzerinden büyükbaş hayvancılığa yönelik politikaları... 06.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-06T09:45+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/02/1102430785_1:0:710:399_1920x0_80_0_0_251a8cb1cfb9129e76ab1b99dafa2db0.jpg
Ali Çağatay, sera gazlarının belirli bir seviyede bulunmasının Dünya'nın ısısını koruyarak yaşanabilir bir ortamın sürmesini sağladığına dikkat çekti.Çağatay, sera gazı tartışmaları üzerinden büyükbaş hayvancılığa yönelik politikaları eleştirerek şunları söyledi:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/02/1102430785_178:0:710:399_1920x0_80_0_0_3a566706395f9b37b784b69a9b4e7917.jpg
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
Ali Çağatay: Sera gazlarının belirli bir seviyede olması faydalıdır
09:42 06.04.2026 (güncellendi: 09:45 06.04.2026)
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında sera gazı tartışmaları üzerinden büyükbaş hayvancılığa yönelik politikaları değerlendirdi.
Ali Çağatay, sera gazlarının belirli bir seviyede bulunmasının Dünya’nın ısısını koruyarak yaşanabilir bir ortamın sürmesini sağladığına dikkat çekti.
Çağatay, sera gazı tartışmaları üzerinden büyükbaş hayvancılığa yönelik politikaları eleştirerek şunları söyledi:
‘’Doğaya karşı işlenen en büyük suç, doğaya salınan gazlardır. Sera gazı dediğimiz gazlar var. Sera gazları karbondioksit, kükürt dioksit, metan ve su buharından oluşuyor. Sera gazlarının içinde ineklerin payı o kadar abartılıyor ki, bu payın abartılması “aman canım, siz de inek beslemeyin” noktasına getiriliyor. Büyükbaş hayvanların çıkardığı sera gazı, doğadaki bütün bileşenlerin yaydığı toplam sera gazının sadece yüzde 5’ine tekabül ediyor. Bu yüzde 5’in de yarısı ancak bu durumdan sorumlu tutulabiliyor. Ama bu projenin, yani ineklerin beslenmemesi ya da inek besiciliğinin sınırlandırılması meselesinin, Hollanda’nın dünyanın en fazla inek besleyen uluslarından biri olması ve Brezilya’nın en büyük angus nüfusuna sahip ülkelerden biri olmasıyla birlikte değerlendirilmesi gerekir. Türkiye’de büyükbaş hayvancılığın önünün kesilmesi ise sera gazı söylemiyle bize yutturulmuş ve biz de bu zokayı maalesef yutmuşuzdur.’’
‘Eğer sera gazı olmasaydı gelen ışınlar aynı hızda ışın hızıyla geri dönerdi’
Çağatay, atmosferdeki sera gazlarının Dünya’nın ısı dengesini koruyan önemli bir işlev üstlendiğini belirtti:
''Atmosferdeki sera gazının bir işlevi var. Eğer atmosferde sera gazı olmazsa dünya eksi 16 derecede olur ve dünya donar. Sera gazının belirli bir miktarda olması faydalıdır; çünkü bu gazlar bulunduğunda, Güneş’ten gelen ışınlar yeryüzüne çarptıktan sonra hemen geri dönmez ve atmosferde tutulur. Dolayısıyla dünyanın ısısını muhafaza etmesini sağlıyor. Eğer sera gazı olmasaydı gelen ışınlar aynı hızda ışın hızıyla geri dönerdi ve dünya buz kütlesine dönüşebilirdi.''