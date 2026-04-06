AK Parti Sözcüsü Çelik: Mağdur olan İran'dır, saldırgan ABD ve İsrail'dir

Sputnik Türkiye

ABD-İsrail-İran savaşına değinen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, mevcut tabloda mağdur tarafın İran olduğunu, ABD ve İsrail’in ise 'saldırgan taraf' olduğunu... 06.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-06T22:23+0300

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamalarda, bölgedeki gerilime ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.ABD-İsrail-İran savaşına değinen Sözcü Çelik, ''Burada mağdur olan taraf İran'dır. Saldırgan olan taraf Amerika-İsrail tarafıdır. Siyasi mezhepçilik bölgemiz için felakettir. Burada siyasi mezhepçiliği kategorik olarak reddediyoruz. Biz mazlumun mezhebine bakmıyoruz'' dedi.ABD ve İsrail’in saldırıları sonrası İran’a yönelik 'nükleer ve füze programını bırak' çağrılarının karşılık bulmayacağını ifade eden Çelik, “Bir milletin haysiyetiyle oynanıyor” dedi.Türkiye’ye düşen füzelere de değinen Çelik, “Biz tabi ki bunun nereden geldiğini görüyoruz Türkiye olarak. Faili de tabii ki biliyoruz. Biz MR'ını, tomografisini, her şeyini görürüz onun. Türkiye'nin milli güvenliği bizim için en önemli meseledir'' şeklinde konuştu.Çelik, Türkiye’de temmuz ayında yapılacak NATO Zirvesi’nin ise 'tarihin en kritik zirvelerinden biri' olacağını belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260401/ak-parti-sozcusu-omer-celik-savasta-tablo-son-derece-kotu-1104687619.html

