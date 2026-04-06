5G ve ötesi: Sanayi ve şehirler için yeni iletişim modeli
16:55 06.04.2026 (güncellendi: 17:03 06.04.2026)
Serhat Ayan
Abone ol
Gazeteci Serhat Ayan, Radyo Sputnik’teki Yeni Şeyler Rehberi programında bugünkü konuğu Nu Teknoloji kurucusu Ayşenur Koroğlu oldu.
5G teknolojisi çoğunlukla hız ve bireysel kullanım üzerinden tartışılırken, sahada sistem kuran mühendisler bambaşka bir noktaya dikkat çekiyor. Yeni nesil bağlantının asıl etkisinin insanlardan çok makineler, üretim hatları ve şehir altyapıları üzerinde olacağı vurgulanıyor. Bu kapsamda geliştirilen yerli haberleşme protokolleri ve akıllı sistemler sayesinde binlerce cihazın operatöre bağlı olmadan iletişim kurabildiği, çöp konteynerlerinden enerji yönetimine kadar birçok alanda maliyet, zaman ve iş gücünde ciddi tasarruf sağlanmasının hedeflendiği ifade ediliyor.
Tüm bu çalışmaların mimarlarından biri olan Nu Teknoloji Kurucusu Ayşenur Koroğlu, detayları Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi programında, Radyo Sputnik’te anlattı.
Koroğlu, şöyle aktardı:
“Sistem kuran bir mimariyiz. Son zamanlarda gündemimizde en fazla 5G var. biz 5G’nin insanlara faydasından ziyade makinalara, üretimdeki cihazlara ya da sanayiye ne katacağını konuşmuyoruz. Belki de en büyük problemimiz burada. Belki çok hızlı video izleyeceğiz ama 2-3 saniyelik bir gecikme insan hayatında neyi değiştirebilir? Evet hayatımızda her şey akıllandı ama bizim kullandığımız akılla nesnelerin kullandığı akıl arasında bir fark olması gerekiyor. Operatörden bağımsız olmak zorundasınız. Bu da nesneleri başka bir haberleşme protokolüyle akıllandırmak anlamına geliyor. 15-20 bin nesneden bahsediyoruz. Hepsinin birer kartı olduğunu düşünün, bunun hem maliyeti çok fazla olur hem de verisini toplayamazsınız. Bu yüzden geliştirdiğimiz bir haberleşme protokolümüz ve onun üzerine geliştirdiğimiz programlarımız var. Önemli olan bunu ücretsiz ve herkese açık şekilde gerçekleştirmekti. Biz de bunun mimarisini geliştirdik. Örneğin çöp konteynerlerinin doluluk oranı bir problem. Bazıları dolmuş bazıları dolmamış. Bunu neden optimize etmeyelim? Bu trafiği bile etkiliyor. Bu gibi durumlar için optimizasyonlar geliştirdik. Bu bize hem benzinden hem trafikten hem iş gücünden tasarruf getirecek. Bu konuda koku sensörümüz bile var. Burada birlikte olduğumuz bir ekosistemin içinde hissediyoruz. Başka firmalarla da birlikte yürüteceğimiz bir proje. GES kurabilmek için büyük araziler lazım örneğin. Öyle bir sistem kurduk ki gündüz enerjisini güneşten alıyor ve akşam yine şebekeden kendisi alıyor. Böylece çok ciddi tasarruf sağlamış oluyoruz”