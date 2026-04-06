5G ve ötesi: Sanayi ve şehirler için yeni iletişim modeli

“Sistem kuran bir mimariyiz. Son zamanlarda gündemimizde en fazla 5G var. biz 5G’nin insanlara faydasından ziyade makinalara, üretimdeki cihazlara ya da sanayiye ne katacağını konuşmuyoruz. Belki de en büyük problemimiz burada. Belki çok hızlı video izleyeceğiz ama 2-3 saniyelik bir gecikme insan hayatında neyi değiştirebilir? Evet hayatımızda her şey akıllandı ama bizim kullandığımız akılla nesnelerin kullandığı akıl arasında bir fark olması gerekiyor. Operatörden bağımsız olmak zorundasınız. Bu da nesneleri başka bir haberleşme protokolüyle akıllandırmak anlamına geliyor. 15-20 bin nesneden bahsediyoruz. Hepsinin birer kartı olduğunu düşünün, bunun hem maliyeti çok fazla olur hem de verisini toplayamazsınız. Bu yüzden geliştirdiğimiz bir haberleşme protokolümüz ve onun üzerine geliştirdiğimiz programlarımız var. Önemli olan bunu ücretsiz ve herkese açık şekilde gerçekleştirmekti. Biz de bunun mimarisini geliştirdik. Örneğin çöp konteynerlerinin doluluk oranı bir problem. Bazıları dolmuş bazıları dolmamış. Bunu neden optimize etmeyelim? Bu trafiği bile etkiliyor. Bu gibi durumlar için optimizasyonlar geliştirdik. Bu bize hem benzinden hem trafikten hem iş gücünden tasarruf getirecek. Bu konuda koku sensörümüz bile var. Burada birlikte olduğumuz bir ekosistemin içinde hissediyoruz. Başka firmalarla da birlikte yürüteceğimiz bir proje. GES kurabilmek için büyük araziler lazım örneğin. Öyle bir sistem kurduk ki gündüz enerjisini güneşten alıyor ve akşam yine şebekeden kendisi alıyor. Böylece çok ciddi tasarruf sağlamış oluyoruz”