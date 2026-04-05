https://anlatilaninotesi.com.tr/20260405/kadroya-alinmadi-fenerbahce-besiktas-derbisine-saatler-kala-flas-gelisme-yasandi-1104782299.html
Kadroya alınmadı: Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine saatler kala flaş gelişme yaşandı
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak. Siyah-beyazlılarda takımla çalışmalara başlayan El Bilal Toure'nin derbi öncesi son... 05.04.2026, Sputnik Türkiye
spor
fenerbahçe
beşiktaş
trt spor
emirhan topçu
derbi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/18/1102141825_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_0546ec05b90691f4100e8303d28a9dc8.jpg
Süper Lig'in 28. haftası Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine sahne olacak. Siyah-beyazlılar, derbiyi kazanıp haftayı kayıpsız tamamlamak isterken Fenerbahçe maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı.Siyah-beyazlılarda uzun süredir formasından uzak kalan El Bilal Toure ile Emirhan Topçu, takımla çalışmalara başlarken Toure için derbi kararı verildi. TRT Spor'da yer alan habere göre Toure, Fenerbahçe maçının kadrosuna dahil edilmedi.Süper Lig'de Beşiktaş'ın Başakşehir'le oynadığı maçta sakatlanan Toure'nin sol uyluk arka adale tendonunda kanama ve yırtık tespit edilmişti.El Bilal Toure, sakatlığı nedeniyle siyah-beyazlı takımın ligdeki 6 maçında forma giyemedi. Genç futbolcu Türkiye Kupası'nda ise 1 maçta süre alamadı. Bu sezon Beşiktaş formasıyla 16 maça çıkan 24 yaşındaki oyuncu, 6 gol ve 5 asist kaydetti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/18/1102141825_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_7405b27fc6c66058a626ee8c13d3a538.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
fenerbahçe, beşiktaş, trt spor, emirhan topçu, derbi
