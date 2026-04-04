'Pentagon iki üst düzey generali daha görevden aldı'
'Pentagon iki üst düzey generali daha görevden aldı'
ABD’de Genelkurmay Başkanı’nın görevden alınmasının ardından iki üst düzey general daha görevden uzaklaştırıldığı bildiriliyor. 04.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-04T04:56+0300
2026-04-04T04:56+0300
Pentagon'da üst düzey görev değişiklikleri devam ediyor. Savunma yetkililerine dayandırılan bilgilere göre, Genelkurmay Başkanı’nın görevden alınmasının ardından iki üst düzey general daha görevden alındı.Washington Post'un haberine göre görevden alınan isimlerin, Eğitim ve Dönüşüm Komutanlığı Başkanı General David Hodne ile Ordu Din İşleri Şefi Tümgeneral William Green Jr. olduğu belirtildi.Daha önce CBS, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in, Kara Kuvvetleri Komutanı Randy George’dan derhal istifa etmesini ve emekliliğe ayrılmasını talep ettiğini duyurmuştu. Daha sonra Pentagon Sözcüsü Sean Parnell tarafından da doğrulandı.Öte yandan, Aralık ayında The Washington Post, Savunma Bakanlığı’nda üst düzey yetkililerin ordu komuta yapısında kapsamlı bir yeniden düzenleme planını değerlendirdiğini aktarmıştı. Bu kapsamda bazı önemli karargahların statüsünün düşürülmesi ve üst düzey generaller arasındaki yetki dağılımının yeniden şekillendirilmesi seçenekler arasında yer alıyor.
abd, pete hegseth, i̇ran, pentagon
abd, pete hegseth, i̇ran, pentagon
'Pentagon iki üst düzey generali daha görevden aldı'
ABD’de Genelkurmay Başkanı’nın görevden alınmasının ardından iki üst düzey general daha görevden uzaklaştırıldığı bildiriliyor.
Pentagon'da üst düzey görev değişiklikleri devam ediyor. Savunma yetkililerine dayandırılan bilgilere göre, Genelkurmay Başkanı’nın görevden alınmasının ardından iki üst düzey general daha görevden alındı.
Washington Post'un haberine göre görevden alınan isimlerin, Eğitim ve Dönüşüm Komutanlığı Başkanı General David Hodne ile Ordu Din İşleri Şefi Tümgeneral William Green Jr. olduğu belirtildi.
Daha önce CBS, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in, Kara Kuvvetleri Komutanı Randy George’dan derhal istifa etmesini ve emekliliğe ayrılmasını talep ettiğini duyurmuştu. Daha sonra Pentagon Sözcüsü Sean Parnell tarafından da doğrulandı.
Öte yandan, Aralık ayında The Washington Post, Savunma Bakanlığı’nda üst düzey yetkililerin ordu komuta yapısında kapsamlı bir yeniden düzenleme planını değerlendirdiğini aktarmıştı. Bu kapsamda bazı önemli karargahların statüsünün düşürülmesi ve üst düzey generaller arasındaki yetki dağılımının yeniden şekillendirilmesi seçenekler arasında yer alıyor.