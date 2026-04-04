Pakistan'da akaryakıt destek paketi açıklandı: Kabine üyeleri 6 ay maaş almayacak

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Orta Doğu’daki kriz ve küresel petrol fiyatlarındaki artışın etkilerini hafifletmek amacıyla akaryakıtta destek paketi... 04.04.2026, Sputnik Türkiye

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ulusa sesleniş konuşması yaptı.Başbakan Şerif, küresel petrol fiyatlarının hızla yükseldiğini ve bunun halk üzerinde ciddi ekonomik baskı oluşturduğunu belirtti. Şerif, akaryakıt indiriminin yanı sıra çeşitli kesimlere yönelik destek paketini de duyurdu. Yeni yayımlanan karara göre:Öte yandan Pakistan Demiryolları’nda ekonomi sınıfı bilet fiyatlarının artırılmayacağı bildirildi. Başbakan Şerif ayrıca, daha önce iki ay olarak açıklanan 'maaş almama' kararının federal kabine üyeleri için altı aya çıkarıldığını ifade etti.

