Pakistan'da akaryakıt destek paketi açıklandı: Kabine üyeleri 6 ay maaş almayacak
Sputnik Türkiye
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Orta Doğu’daki kriz ve küresel petrol fiyatlarındaki artışın etkilerini hafifletmek amacıyla akaryakıtta destek paketi... 04.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-04T00:54+0300
dünya
ortadoğu
şahbaz şerif
pakistan
benzin
benzin fiyatları
kurşunlu benzin
benzin istasyonu
destek
tarımsal destek ödemeleri
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Orta Doğu’daki kriz ve küresel petrol fiyatlarındaki artışın etkilerini hafifletmek amacıyla akaryakıtta destek paketi açıkladı.
Başbakan Şerif, küresel petrol fiyatlarının hızla yükseldiğini ve bunun halk üzerinde ciddi ekonomik baskı oluşturduğunu belirtti. Şerif, akaryakıt indiriminin yanı sıra çeşitli kesimlere yönelik destek paketini de duyurdu.
Yeni yayımlanan karara göre:
Motosiklet kullanıcılarına litre başına 100 rupi yakıt desteği sağlanacak.
Küçük kamyonlara aylık 70 bin rupi, büyük kamyonlara ise 80 bin rupi destek verilecek.
Toplu taşıma işletmecilerine aylık 100 bin rupi ödeme yapılacak.
Yük taşımacılığı yapan araçlara litre başına 100 rupi yakıt desteği sunulacak.
Küçük çiftçilere dönüm başına bin 500 rupi yardım sağlanacak.
Öte yandan Pakistan Demiryolları’nda ekonomi sınıfı bilet fiyatlarının artırılmayacağı bildirildi. Başbakan Şerif ayrıca, daha önce iki ay olarak açıklanan 'maaş almama' kararının federal kabine üyeleri için altı aya çıkarıldığını ifade etti.