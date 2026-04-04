Medvedev: Trump'ın aşağılamaları sonrası Macron, Rusya'nın haklılığını kabul edebilir
Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ortadoğu'daki çatışmalara ilişkin... 04.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-04T00:45+0300
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, sosyal medya platformu X'teki İngilizce paylaşımında ABD lideri Donald Trump'ın alaycı ifadelerinin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının beyhude olduğu yönünde "akıllıca şeyler" söylemeye başladığını belirterek, Trump'ın eleştirilerinin artması halinde Macron'un Ukrayna konusunda Rusya'nın haklı olduğunu bile kabul edebileceğini ifade etti.Daha önce Trump, Macron'un aile ilişkileri hakkında alaycı bir yorumda bulunmuş, Fransa liderinin, kendisine "son derece kötü" davranan eşinden yediği "yumruğun" etkisinden hala kurtulamadığını iddia etmişti. Macron ise Trump'ın bu sözlerini "ne nazik ne de uygun" bulduğunu açıklamıştı.
00:45 04.04.2026
Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Ortadoğu’daki çatışmalara ilişkin açıklamalarını, ABD Başkanı Donald Trump’la yaşadığı polemik üzerinden değerlendirdi.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, sosyal medya platformu X'teki İngilizce paylaşımında ABD lideri Donald Trump'ın alaycı ifadelerinin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının beyhude olduğu yönünde "akıllıca şeyler" söylemeye başladığını belirterek, Trump'ın eleştirilerinin artması halinde Macron'un Ukrayna konusunda Rusya'nın haklı olduğunu bile kabul edebileceğini ifade etti.

Trump, Macron'la alay ettikten sonra, Macron o kadar sinirlendi ki, İran'daki ABD operasyonunun beyhude bir girişim olduğuna dair bazı akıllıca şeyler bile söyledi. Trump onu daha da sert eleştirdiğinde neler olacağını bekleyin. Belki de Banderacı Kiev ile olan çatışmada Rusya'nın haklı olduğunu ve yaptırımların işe yaramadığını da kabul eder.

Daha önce Trump, Macron'un aile ilişkileri hakkında alaycı bir yorumda bulunmuş, Fransa liderinin, kendisine "son derece kötü" davranan eşinden yediği "yumruğun" etkisinden hala kurtulamadığını iddia etmişti. Macron ise Trump'ın bu sözlerini "ne nazik ne de uygun" bulduğunu açıklamıştı.
