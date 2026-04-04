Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler AK Parti'den istifa etti

Sputnik Türkiye

Aydın'ın Köşk ilçesi Belediye Başkanı Nuri Güler, AK Parti'den istifa ettiğini açıkladı.

2026-04-04T16:06+0300

Aydın'ın Köşk ilçesi Belediye Başkanı Nuri Güler hakkında ortaya atılan iddialar ve basında çıkan haberler sonrası AK Parti'den istifa ettiğini açıkladı. Güler istifasını sosyal medyadan duyururken, "Devam eden sürecin, büyük bir onurla bağlı bulunduğum partime ve davamıza zarar vermemesi adına sorumluluk bilinciyle parti üyeliğimden istifa etme kararı almış bulunuyorum. Bu kararım, mücadelemden ve inandığım değerlerden vazgeçtiğim anlamına gelmemektedir" dedi. AK Parti, Güler'i parti tüzüğü gereğince kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak Merkez Disiplin Kurulu'na (MDK) sevk etmişti.Siyasi bir suikast girişimiGüler istifasıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: "Son günlerde şahsımla ilgili basında yer alan iftira niteliğindeki asılsız haberler üzerine açıklama yapma gereği doğmuştur. Bu kumpas girişiminin ortaya çıkarılması ve kamuoyunun aydınlatılması amacıyla tarafımca hukuki süreç başlatılmıştır. Ne yazık ki bazı çevreler tarafından, ülke gündemindeki farklı meselelerle ilişkilendirilmek suretiyle, sosyal medya üzerinden planlı ve organize bir şekilde hem şahsım hem de mensubu olduğum parti hedef alınarak siyasi bir suikast çalışması yürütülmektedir. Öyle ki bu iddialar, akıl ve izan sınırlarını zorlayacak boyutlara ulaşmıştır. Siyasetin ve kamu görevlerinin temelinde millete hizmet anlayışı yer almaktadır. Bu anlayış doğrultusunda, şahsıma atılan iftiralar ile ilgili yürüttüğüm hukuki süreç tamamlanana kadar partimin kurumsal kimliğine ve çalışmalarına gölge düşmemesi gerektiğine inanıyorum. Bu nedenle devam eden sürecin, büyük bir onurla bağlı bulunduğum partime ve davamıza zarar vermemesi adına sorumluluk bilinciyle parti üyeliğimden istifa etme kararı almış bulunuyorum. Bu kararım, mücadelemden ve inandığım değerlerden vazgeçtiğim anlamına gelmemektedir. Bu güne kadar olduğu gibi Genel Başkanımız ve Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve AK Partimize olan sadakatim aynen devam edecektir. Göreve geldiğim günden bu yana, sevdalısı olduğum Köşkümüze ve kıymetli hemşerilerimize en iyi şekilde hizmet etme gayreti içerisinde oldum. Bundan sonra da aynı sorumluluk duygusuyla hizmetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Hiçbir zaman parçası olmadığım ve içinde yer almadığım bu iftiraların gerçeklikle ilgisi olmadığı Allah’ın izniyle ortaya çıkacaktır. Hukuki süreç neticelenene kadar, her zaman gönülden bağlı olduğum, üyesi ve neferi olmaktan onur ve gurur duyduğum partimden şimdilik istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla bildiririm. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen kıymetli hemşerilerime, birlikte yol yürüdüğüm teşkilat mensuplarımıza ve tüm dava arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum."AK Parti kesin ihraç talebiyle MDK'ya sevk etmiştiAK Parti, Güler'i parti tüzüğü gereğince kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak Merkez Disiplin Kurulu'na (MDK) sevk etmişti.

