Fenerbahçeli futbolcuların maaşlarından zorunlu kesinti yapılacak: Sidiki Cherif ve N'Golo Kante'den başladı
Fenerbahçe bir ilke imza atarak futbolcuların maaşlarından yapılacak kesintilerle dezavantajlı çocuklara destek sağlayacak sosyal sorumluluk projesini hayata... 04.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-04T15:31+0300
sidiki cherif, fenerbahçe, kante, sosyal sorumluluk projesi , geleceğe umut projesi
Fenerbahçe Spor Kulübü, futbolcularının maaşlarından yapılacak yüzde 1 oranında zorunlu şartla kesinti yapılarak dezavantajlı çocuklara destek sağlamayı amaçlayan 'Geleceğe Umut' sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi.İ lk etapta kış transfer döneminde kadroya katılan Sidiki Cherif ve N'Golo Kante projeye dahil oldu.
Futbolcuların maaşlarından yüzde 1 zorunlu kesinti
Ocak ayında hayata geçirilen proje kapsamında 2026-2027 sezonundan itibaren transfer edilen futbolcuların maaşlarından yüzde 1 kesinti yapılacak. Bu kesintiler, kulüp tarafından oluşturulan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliğiyle yürütülen bir fon aracılığıyla dezavantajlı çocukların yararına kullanılacak.
Avrupa'da benzer örnekleri bulunan uygulama, Türkiye'de ilk kez bir kulüp tarafından zorunlu katılım esasına göre hayata geçirildi. "Geleceğe Umut" adı verilen proje, Fenerbahçe futbol şubesinde bu kış ara transfer döneminde iki transferde ilk kez uygulandı. Projenin ilerleyen yıllarda yapılacak sözleşmelerle kapsamının genişletilmesi planlanıyor. Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Topbaş projenin zorunlu uygulanmasına ilişkin herhangi bir tereddüt yaşanmadığını vurgularken, futbolcuların zaten sosyal yardımlara duyarlı olduğunu, bu sistemin ise yardımları kurumsal ve sürdürülebilir hale getirdiğini ifade etti. İlk etapta kış transfer döneminde kadroya katılan Sidiki Cherif ve N'Golo Kante projeye dahil olurken, Topbaş, her iki oyuncunun da projeye olumlu yaklaştığını ve gönüllü şekilde katılım sağladığını belirtti.
Bütün futbolcuları kapsayacak
Projenin ilerleyen süreçte tüm takımı kapsayacağını dile getiren Topbaş, 3-4 yıllık plan doğrultusunda yeni sözleşmeler ve transferlerle fonun büyütülmesini hedeflediklerini, böylece dezavantajlı çocuklar için önemli kaynak oluşturulacağını kaydetti.