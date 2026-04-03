Zeytinburnu'ndaki yıkımda 6 yaşındaki çocuk ölmüştü: Kepçe operatörü tutuklandı

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde bir bina yıkımı sırasında yaşanan trajik olayda hayatını kaybeden 6 yaşındaki çocuğa ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme... 03.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-03T17:16+0300

Zeytinburnu ilçesine bağlı Nuripaşa Mahallesi’nde yıkımı süren binadan kopan beton parçasının başına isabet ettiği 6 yaşındaki Tesnim Urfalı hayatını kaybetti.Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli kepçe operatörü M.Ş.’nin daha önce adli kontrolle serbest bırakılması kararına itiraz etti. Yapılan itirazın kabul edilmesi üzerine yeniden gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili tutuklu sayısı ikiye çıktı.

