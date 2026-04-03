https://anlatilaninotesi.com.tr/20260403/zeytinburnundaki-yikimda-6-yasindaki-cocuk-olmustu-kepce-operatoru-tutuklandi-1104755838.html
Zeytinburnu'ndaki yıkımda 6 yaşındaki çocuk ölmüştü: Kepçe operatörü tutuklandı
Zeytinburnu'ndaki yıkımda 6 yaşındaki çocuk ölmüştü: Kepçe operatörü tutuklandı
İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde bir bina yıkımı sırasında yaşanan trajik olayda hayatını kaybeden 6 yaşındaki çocuğa ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme... 03.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-03T17:16+0300
2026-04-03T17:16+0300
Zeytinburnu ilçesine bağlı Nuripaşa Mahallesi’nde yıkımı süren binadan kopan beton parçasının başına isabet ettiği 6 yaşındaki Tesnim Urfalı hayatını kaybetti.Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli kepçe operatörü M.Ş.’nin daha önce adli kontrolle serbest bırakılması kararına itiraz etti. Yapılan itirazın kabul edilmesi üzerine yeniden gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili tutuklu sayısı ikiye çıktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260401/yikim-faciasi-binadan-kopan-beton-parcasinin-isabet-ettigi-kucuk-kiz-hayatini-kaybetti--1104689265.html
türki̇ye
i̇stanbul
zeytinburnu
Sputnik Türkiye
i̇stanbul, zeytinburnu, yıkım, kepçe, kepçe operatörü, çocuk, kaza, kaza sebebi, kaza tespit tutanağı
i̇stanbul, zeytinburnu, yıkım, kepçe, kepçe operatörü, çocuk, kaza, kaza sebebi, kaza tespit tutanağı

Zeytinburnu'ndaki yıkımda 6 yaşındaki çocuk ölmüştü: Kepçe operatörü tutuklandı

17:16 03.04.2026
İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde bir bina yıkımı sırasında yaşanan trajik olayda hayatını kaybeden 6 yaşındaki çocuğa ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan kepçe operatörü, yapılan itiraz üzerine tutuklandı.
Zeytinburnu ilçesine bağlı Nuripaşa Mahallesi’nde yıkımı süren binadan kopan beton parçasının başına isabet ettiği 6 yaşındaki Tesnim Urfalı hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli kepçe operatörü M.Ş.’nin daha önce adli kontrolle serbest bırakılması kararına itiraz etti.
Yapılan itirazın kabul edilmesi üzerine yeniden gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili tutuklu sayısı ikiye çıktı.
Yıkım faciası: 6 yaşındaki küçük kızı hayattan kopardı
1 Nisan, 17:34
